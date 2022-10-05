Нобелевскую премию по химии присудили за новый способ быстрого синтеза молекул

В среду, 5 октября, Нобелевскую премию по химии присудили Каролин Р. Бертоцци, Мортену Мелдали и К. Барри Шарплессу за разработку в области химии-кликов и биоортогональной химии — быстрый способ синтеза молекул.

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Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Вскоре после того, как доктор Шарплесс предложил эту концепцию, он и доктор Мелдал независимо друг от друга открыли химическую реакцию, которая называется катализируемой медью циклоприсоединением азид-алкинов, известная сегодня как жемчужина клик-химии.

"Эта работа привела к революции в представлении химиков о связывании молекул вместе", - заявили в комитете.

Химик и профессор Стэнфордского университета доктор Бертоцци, смогла применить эту реакцию к биомолекулам, часто встречающимся на поверхности клеток живых организмов, не влияя на химический состав наблюдаемых ею клеток.

Отмечается, что доктор Бертоцци – восьмая женщина, удостоенная премии, а доктор Шарплесс – пятый ученый, получивший две Нобелевские премии.

Предложив метод картографирования биомолекул на поверхности клеток, доктор Бертоцци впоследствии изобрела способ создания реакций кликов или сложных молекул внутри живых организмов. Эти так называемые биоортогональные реакции с тех пор широко применяются к фармацевтическим разработкам в области рака, секвенированию ДНК и материаловедению.

Доктор Аквист отметил, что химию-кликов "теперь можно использовать для создания молекул лекарств, полимеров, новых материалов и многих других вещей".

Напомним, в 2021 году Нобелевскую премию по химии присудили Бенджамину Листу и Дэвиду МакМиллану за разработку инструмента, который стимулировал исследование нового лекарства и уменьшил влияние химии на окружающую среду.