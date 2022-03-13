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Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе
Комитет литературоведческих наук польской академии считает Сергея Жадана величайшим поэтом Украины.
Комитет литературоведческих наук польской академии выдвинул кандидатуру украинского писателя, поэта и активиста Сергея Жадана на соискание Нобелевской премии по литературе. Об этом говорится на сайте Комитета.
"Сергей Жадан – один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик, которого переводят и отмечают наградами в мире. Таким и должен быть, с нашей точки зрения, Нобелевский писатель. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему", — говорится в заявлении.
Также Комитет осудил вооруженное нападение России на Украину.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы решительно и единодушно осуждаем вооруженное нападение России на Украину. Нет никакого оправдания агрессивным действиям Кремля против украинского народа и государства. По возможности, мы занимаемся разовой помощью украинцам как в Польше, так и в Украине", - отмечено в сообщении.
Комитет литературоведческих наук польской академии также выразил обеспокоенность последствиями нападения России на Украину для функционирования украинских университетов и для ученых.
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