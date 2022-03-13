Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Комітет літературознавчих наук польської академії вважає Сергія Жадана найбільшим поетом України.

Комітет літературознавчих наук польської академії висунув кандидатуру українського письменника, поета та активіста Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії з літератури. Про це йдеться на веб-сайті Комітету.

"Сергій Жадан – один із найбільших поетів України та чудовий прозаїк, якого перекладають і відзначають нагородами у світі. Таким і має бути, на наш погляд, Нобелівський письменник. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна у багато в чому говорить і думає словами Жадана, уважно дослухається до нього", - йдеться у заяві.

Також Комітет засудив збройний напад Росії на Україну.

"Ми рішуче та одностайно засуджуємо збройний напад Росії на Україну. Немає жодного виправдання агресивним діям Кремля проти українського народу та держави. По можливості, ми займаємося разовою допомогою українцям як у Польщі, так і в Україні", - зазначено у повідомленні.

Комітет літературознавчих наук польської академії також висловив стурбованість наслідками нападу Росії на Україну для функціонування українських університетів та науковців.

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