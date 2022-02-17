В прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова: "Многие до сих пор живут по понятиям, а не по закону"

17 февраля в украинский прокат выходит картина Олега Сенцова «Носорог» — первый фильм режиссера после незаконного заключения в российской тюрьме и первая украинская криминальная драма о 1990-х.

В финале главный герой Носорог (бандит, начавший убивать в 20 лет и чудом выживший в кровавых бандитских разборках) в свои 32 мечтает построить особое поселение, где могли бы жить такие, как он, ищущие покаяния. Сенцов даже специально построил локацию такого места и снял там финал, но в фильме мы эти кадры не увидим.

Почему режиссер решил отказаться от них? Что еще после пяти лет, проведенных в заключении, он изменил он в сценарии, написанном еще в 2012 году?

В интервью Delo.ua Олег Сенцов рассказал, зачем возвращает украинцев в 1990-е и будет ли продолжать эту тему? Важно ли для него, что ленту купил Netflix и ее увидит весь мир? О чем будет его следующее кино и когда начнутся съемки? Почему выбрал на роль главного героя непрофессионального актера, активиста со статусом праворадикала Сергея Филимонова? Кто подбирал для фильма постсоветский шансон 90-х? Эти и другие детали о съемках "Носорога" будут интересны тем, кто собирается посмотреть фильм или уже сделал это.

Генеральный директор кинокомпании «Край Кінема». Лауреат Премии Сахарова за свободу мнения Европарламента и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016). Родился в 1976 году в крымском селе, там же окончил школу. С 1993 по 1998 год учился в Крымском филиале Киевского государственного экономического университета по специальности "маркетолог". До 30 лет занимался бизнесом, связанным с компьютерными играми. Открыл компьютерный клуб в Симферополе, участвовал в чемпионатах по киберспорту. В 30 лет дебютировал со своим первым полнометражным фильмом "Гамер" на международном фестивале в Роттердаме в 2012 году. В 2013-м был активным участником Евромайдана и активистом Автомайдана. 10 мая 2014 года был задержан в оккупированном РФ Крыму российскими силовиками. 25 августа 2015 года незаконно приговорен по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В мае 2018-го Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ по политическим мотивам. 7 сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. Кто такой Олег Сенцов? (Приховати)

О чем фильм "Носорог"

История о бандите по кличке Носорог происходит в 90-е годы в провинциальном промышленном украинском городке. Фильм показывает, как с нуля поднимается криминальный авторитет и что с ним случается.

Режиссер Олег Сенцов с актерами "Носорога" на встрече со зрителями в Кривом Роге

"Носорог — это собирательный образ плохого парня, прошедшего путь, которым в те годы прошло много людей, потому что не было иной возможности самореализации: либо в коммерсанты, либо, если ты сильный и наглый, в бандиты. Возможность понять свои ошибки — главное послание фильма", — говорит режиссер фильма Олег Сенцов.

Международные награды фильма "Носорог" Фильм Олега Сенцова "Носорог" получил "Бронзового коня" — главный приз Стокгольмского международного кинофестиваля, а исполнитель главной роли Сергей Филимонов награду за лучшую мужскую роль.

Почему Носорог

Олег Сенцов: "Он похож на носорога: толстокожий, несется вперед и никого не боится. Всех сносит и не думает об этом. Это его внутреннее состояние".

В сценарии было написано: "Носорог плохо видит, но при его скорости и силе это уже проблема окружающих" Олег Сенцов режиссер, писатель, гражданский активист

Сценарий написан еще в 2012-м

"Носорог" — первый фильм, снятый Олегом Сенцовым после освобождения из заключения в России.

Международная премьера картины состоялась летом 2021 года на Венецианском фестивале в параллельном конкурсе "Горизонты". Затем участвовала во многих других международных фестивалях.

Для европейского кинематографа "Носорог" был прежде всего интересен как фильм известного украинского политического узника: в 2015 году Олег Сенцов был арестован и незаконно обвинен российскими властями в подготовке терактов на территории Крыма, оккупированного в 2014 году Российской федерацией, получил 20 лет тюрьмы, через пять лет, в сентябре 2019 года, был освобожден в рамках обмена пленными и заключенными между Украиной и РФ.

Съемочная группа "Носорога" на Венецианском кинофестивале. Фото: facebook.com/RhinoMovie

В украинский прокат "Носорог" должен бы выйти лет на восемь раньше. В 2012 году сценарий был готов и были деньги на съемку: Держкино давало финансирование как фильму, выигравшему питчинг. Но события 2013-2014 годов в Украине (Революция достоинства, оккупация РФ Крыма, начало войны на Донбассе) все изменили.

Только в 2020-м, почти сразу после освобождения и возвращения в Украину, Сенцов смог начать работу над фильмом. Снимали в основном в Кривом Роге и немного во Львове и Киеве. Деньги на производство дало Держкино. Также продюсеры (Денис Иванов, "Артхаузтрафик", и сам Олег Сенцов) нашли партнеров из Польши и Германии и поддержку Eurimages.

Конечно, сейчас "Носорог" будет восприниматься зрителями не так, как если бы его показали в Украине перед Майданом, во время президентства Януковича и власти Партии регионов, многие члены которой вышли из девяностых.

Выиграл или проиграл фильм от этого? Мнения кинокритиков разделились. Одни считают, что это "минус". “Мы очень скучали по этому фильму, но около 15 лет назад, а не сегодня, — пишет кинокритик Сергей Ксаверов. — Это фильм для тех, кто требует от кино о 90-х наконец-то показать, как это было на самом деле, и именно с "Носорогом" сможет пережить яркий эпизод стокгольмского синдрома".

Другие видят только "плюс" в том, что "Носорог" задержался и выходит в прокат именно сейчас, ведь чем дальше от событий, тем точнее рефлексия.

Сенцов о "Носороге" и новых фильмах

Олег, ты говорил, что намерен много снимать: за пять лет — пять фильмов. "Носорога" снял в 2020-м, в 2021-м, как и положено режиссеру, занимался его фестивальной историей: мировой премьерой на Венецианском фестивале, показом в конкурсах других международных фестивалей. "Носорог" выходит в украинский прокат, а весной появится на Netflix, то есть начнет жить своей жизнью. Для тебя как режиссера эта история закончилась? Чем живешь сейчас? Что больше всего волнует?

Так как я сопродюсер "Носорога", то меня еще держит вся эта история.

Олег Сенцов на встрече со зрителями во Львове на допремьерном показе "Носорога". Фото: facebook.com/RhinoMovie

А если говорить о новых фильмах, то есть четыре сценария. По двум готовимся снимать, а на два других еще нет денег.

Сейчас мы вышли на девелопмент (развитие сценария — Delo.ua) следующего моего фильма "Кай". Это семейная драма: главные герои разводятся, у них больной ребенок (мальчик-аутист — Delo.ua). Как и в "Носороге", я нарисовал историю, у которой есть прототипы.

Еще один проект называется "Блистающий мир". По нему мы ведем переговоры с американцами (будем снимать на английском с американскими звездами в Украине). Это будет, как я называю, "детская история для взрослых". Светлый голливудский фильм, после "Носорога" вообще контраст.

Почему сейчас интересно снять светлый фильм?

Я не ищу тему, не придумываю, что бы такое написать, просто пишу то, что само приходит. "Кая" (историю о ребенке-аутисте, рассказанную его матерью — Delo.ua) написал в карцере, в очень темном месте.

Сценарии в тюрьме В тюрьме Олег Сенцов написал еще несколько сценариев и тексты, которые вошли в книгу "Хроника одной голодовки" (тюремный дневник, который он начал вести в мае 2018-го, когда объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных) и в книгу "4 с половиной шага" (эссе о жизни заключенных и обстоятельствах, которые привели их в тюрьму). Говорит, что это было спасение, "помогло не сойти с ума от этого дурдома", что многие начинают там писать, потому что "происходит самоосознание, как в монастыре".

В одном из интервью на Венецианском кинофестивале после показа там "Носорога" ты сказал, что не считаешь заключение жутко трагическим опытом, что это было уже давно и ты это пережил…

А зачем постоянно в этом жить, постоянно к этому возвращаться? Какой в этом смысл? Что это даст? Многие и не помнят уже эту историю.

Перекрылась другими страшными историями?

Не то что другими страшными историями… Люди живут своей жизнью, они не должны жить моей.

Олег Сенцов дает автограф на допрьемьерном показе "Носорога" в Хмельницком. Фото: facebook.com/RhinoMovie

И тогда же сказал, что для тебя важно быть представленным в Венеции как режиссер, а не только как гражданский активист.

Для меня снимать кино просто физическая необходимость. Но борьба за политических заключенных, которые находится в России, борьба против российской агрессии — этим я не могу не заниматься, хотя не занимался бы, если все было хорошо. Глобально хочу, чтобы мы победили в этой войне, наши территории были деоккупированы, Крым вернулся в Украину и мы построили успешную страну. Для этого делаю все, что в моих силах.

После мировой премьеры "Носорога" в Венеции кинокритики писали о большом потенциале режиссера фильма, умеющего рассказывать реальные истории. Для тебя важно такое признание?

Хичкок говорил, что кино — это жизнь, лишенная скуки. Для меня это наиболее близкая формула. Это два столпа, на которых все держится. Первое — кино должно быть правдивым, второе — интересным. Я принципиально не стану снимать кино, которое будет другое по форме либо другое по степени реализма.

"Носорог" Сенцова — это не украинская "Бригада", "Бумер" или "Брат" Еще после фестивальных показов писали, что жестокость в "Носороге" такая, что некоторые зрители не выдерживали и выходили из зала. Но те, кто ожидает увидеть украинскую версию "Бригады", "Бумера" или "Брата", будут разочарованы, предупреждает продюсер "Носорога" Денис Иванов. Такие ожидания объясняет тем, что в украинском кино не было криминальной драмы про 1990-е, не была отрефлексирована тема криминалитета 90-х, потому зрители и ожидают что-то похожее на то, что уже видели про "бандитские девяностые" у российских режиссеров. А в мире "Носорог" сравнивают со "Славными парнями" Мартина Скорсезе, говорит продюсер. "Носорог" продолжает старую традицию, зародившуюся в 1930-х годах в Америке с первой гангстерской драмы "Лицо со шрамом" Говарда Хоукса, позднее закрепленную в ремиксе с Аль Пачино "Лицо со шрамом", снятом в 1883 году, отмечает кинокритик Игорь Грабович. Эта традиция выработала свой язык, где градус жестокости только рос после отмены в 1967 году кодекса Хейса и зрители в "Бонни и Клайд" Артура Пенна впервые увидели выстрел в лицо и кровь на экране. "Я бы сравнивал "Носорог" с этой традицией, минуя постсоветскую", — говорит Игорь Грабович. Он считает, что Сенцов правильно сделал, что не взял в качестве героев бандитов в законе. В фильме показаны беспредельщики, большинство из которых дольше 25 не жили, так как были перебиты в бандитских войнах: тога убивали целыми бригадами по 12-17 человек, позволяли себе расстреливать конкурентов в аэропорту при выходе из самолета, подрывать трибуны на стадионах. Тот, кто переживал этот возраст (25 лет), уже имел шанс выжить. И тут история криминальная начинает становиться моральной".

"Носорог" — мой месседж о мостике из того времени в сегодня

Олег, а Носорог имеет прототипа?

Это больше собирательный образ: базируется на одном моем знакомом, на историях других людей, которых знал, и от себя я тоже какие-то вещи вносил. Конечно, я не жил такой жизнью, никогда не был в бандитском движении.

Кадр из фильма "Носорог"

Как рассказал режиссер на встречах со зрителями, когда делали фокус-показы для людей, которые жили в 90-х, кто-то спросил: "А кто консультировал режиссера?" Сенцов ответил: "Никто. Я много знаю, как оно тогда было, потому и снял". У него в те годы был бизнес на рынке. По его словам, тогда бандиты были повсюду, все контролировали: "Это была новая власть, и это было страшно, особенно у нас в Крыму: перестрелки, войны". Рассказал, что однажды, сидя на лекции в институте, где учился, увидел из окна сцену, почти такую же, как в "Носороге": киллер дождался, когда машина подъедет к светофору, и убил водителя и босса одного из кланов.

В одном из первых интервью после съемок "Носорога" Сергей Жадан спросил тебя: "Думаешь, такой антигерой сегодня востребован, интересен молодым зрителям, которые не помнят девяностые?" На что ты ответил, что снимаешь не то, что хочет зритель… И все же, как, по-твоему, эпоха 1990-х, наступившая после развала СССР, проросла в сегодняшние дни, как трансформировались бандиты того времени?

В фильме Носорог говорит: "Кого-то убили, кто-то в бегах, а кто-то подался в депутаты". Это мой месседж о мостике из того времени в сегодня. Тот же Янукович тоже из "носорогов".

Но Янукович — это до Майдана…

Развитие страны никогда не идет по прямой, оно идет туда-сюда. Не нужно идеализировать, что после Майдана прямо все стало суперклассно, а сейчас все плохо. У каждого своя точка зрения, но в любом случае мы не сделали еще того, что хотели.

Проблема не в том, что "носороги" выжили и стали править страной, а в том, что эта эпоха продолжает жить. Метастазы остались. До сих пор большая часть нашего общества живет по понятиям, а не по закону. Олег Сенцов режиссер, писатель, гражданский активист

Как пример, видео с Трухиным: он же молодой парень, a живет в той старой системе, потому что, когда вошел в политические круги, увидел, что так делают другие.

Свой интерес к 1990-тым Олег Сенцов поясняет тем, что хотел показать, как общество заходило в тот период, который до сих пор на нас сильно влияет. "Когда разваливалось государство, править начали те, у кого были крепкие кулаки и автоматы. Бандиты делили имущество и сферы влияния, а потом кого-то застрелили, кого-то посадили, а кто-то выбился в люди: стал миллионером, депутатом".

Прощение возможно только после покаяния

"Там не с кем базарить, там все беспредельщики" — такая четкая характеристика дана в фильме Носорогу и его банде. Кажется нереальным, как быстро нарастает в этих парнях жестокость: сначала просто крышуют, запугивают, бьют и вот уже расстреливают. При этом не испытывают эмоций. Отмывают в реке биты от крови, замечая, что лакированную было бы легче отмывать. По-зверски все...

Так и было, потом ходят и смеются.

Кадр из фильма "Носорог"

Сенцов говорит, что не верит в фильмы о хороших бандитах и что он умышленно делал своего героя отрицательным: "Он носорог, такой простенький, тупенький чуть-чуть". Но для режиссера было важно вызвать эмпатию даже к негативному герою, чтобы в конце истории зритель за него переживал. "Я не до конца с этим справился, — говорит Сенцов. — Не доволен, но я никогда не бываю полностью доволен".

А на каких моментах "взлета и падения" Носорога хотел зафиксировать внимание, чтобы вызвать эмпатию к нему?

У этих парней тогда не было выбора. Вернее, выбор был, но он был не крутой, не прикольный. А пойти в бандиты было круто и прикольно, поэтому они все бежали туда и еще боролись за место под солнцем.

Кадр из фильма "Носорог"

В фильме есть сцена, когда Носорог и члены его банды идут по городу с битами в руках под задорную детскую песню "Если с другом вышел в путь". Для европейского зрителя не откликнется, для украинского -это контрапункт, замечает режиссер: «Эти парни были "октябрятами" и пионерами, а затем Советский Союз рухнул и они стали бандитами». С одной стороны, это показывает их человеческую сущность, а с другой -Советского Союза, который был построен на обмане, и когда рухнул, то рухнули и все декларируемые этим государством ценности. К человеку, у которого не было выбора, понимание того, что он жил неправильно, приходит поздно, когда уже ничего нельзя исправить, считает Сенцов. Говорит, что для него было важным исследовать может ли такой человек действительно раскаяться? И можем ли мы этому человеку посочувствовать, поверить в его раскаяние? И когда у Сенцова спрашивают: "Почему мы должны прощать его, он делал такие ужасные вещи?", отвечает, что на прощении построено христианство. А прощение возможно только после покаяния.

С кем Носорог разговаривает в машине, кому рассказывает о своей жизни, о своей мечте? Сам с собой?

Это может быть его ангел или его совесть. Разные интерпретации. Все было так выстроено, чтобы сначала казалось, что это знакомый или журналист. А когда гаснет свет, оказывается, в машине никого нет…

Кадр из фильма "Носорог"

О «приземлении», кастингах и непрофессиональных актерах

Сценарий «Носорога» написан в 2012-ом, а фильм снимал в 2020-ом. Тюремный опыт, когда близко увидел людей из криминального мира, заставил что-то переписать?

Нет. Этот опыт не изменил мой замысел, но я лучше стал понимать этих людей и людей вообще. В сценарии разве что какое-то мелочи поправил. И когда приехал на съемки в Кривой Рог, увидел реальные локации, то понял, что некоторые сцены нужно «приземлить» - и «приземлил», как и персонажей «приземлил» к реальным актерам.

«Приземлил» -- это как?

Я ищу актеров (профессиональных и непрофессиональных), похожих на героев фильма. Но если не получается таких найти, то лучше изменить персонаж, приблизить его к реальному человеку, который его будет играть. А ломать зачем?

Кадр из фильма "Носорог"

Носорога сыграл непрофессиональный актер. Почему? Что такого увидел в Сергее Филимонове? Сложно было с ним?

Мне не было сложно, ему было сложно. Особенно, актерские сцены, когда на нем все было завязано, сложные диалоги -- тут ему было тяжело, а в простых бытовых сценах – нормально. Я же подбирал человека, который сможет такому типажу соответствовать.

На роль Носорога Сенцов искал актера среди бывших заключенных, военных, спортсменов, футбольных фанатов, среди тех, у кого был определенный опыт: кто бился на улицах, видел смерть. Это сразу видно по лицу, глазам, поведению, - говорит он. Поначалу Филимонов не был среди фаворитов кастинга, но показал, что быстро прогрессирует и в финале победил. «Без Сергея Филимонова этот фильм был бы другим», - говорит Сенцов.

Лидер молодежного движения «Гонор», бывший руководитель киевской ячейки «Гражданского Корпуса Азов» и киевской ячейки партии «Национальный корпус», организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений). Кто такой Сергей Филимонов (Приховати)

Как готовили Сергея к роли? Разговаривали с ним о Носороге: его характере, судьбе, покаянии?

Нет, не разговаривал. Я с актерами практически не общаюсь. Вернее, общаюсь, но как с людьми, а роли практически не обсуждаю.

Сергей Филимонов в роли Носорога. Кадр из фильма "Носорог".

То есть у вас есть собственная система работы с актерами?

Наверное, есть, но какая -- не знаю.

Сенцов не скрывает, что у него нет режиссерского образования, что он никогда не работал на других проектах кроме своих (а это две короткометражки и «Гамер»). «Еще я сидел в тюрьме, но там тоже не киношкола», - иронизирует он.

Актерский кастинг «Носорога» шел полгода. Почему так долго?

Я могу человека раз пять-шесть позвать: посмотреть его в разных вариантах, в сцене с одним актером, с другим, чтобы понять он или не он. Но когда уже выбрал, то потом практически не репетирую. Мы не садимся с актерами и не начинаем раскладывать сцену, роли. Такого нет.

Режиссер говорит, что делает так намеренно, чтобы люди не переигрывали. И что непрофессионалам с ним легче, профессионалам - сложннее, так как «они начинают искать "зерно роли" и все такое».

10-ти минутный вход в девяностые: так никто еще не делал

Что было самым сложным на съемках «Носорога»?

Почти все сцены были сложные, но особенно начало – первые 10 минут (в этих десяти минутах, снятых единым кадром в доме главного героя от его детства до двадцатилетия, режиссер сконцентрировал жизнь в 1980-е - Delo.ua). Никто не верил, что это вообще можно снять, что это можно смонтировать одним куском и что это будет интересно смотреть. Первые недели все думали, что это провал, что я окончательно сошел с ума. Обычно режиссер, который снимает сложную сцену, делает по 30 дублей, а тут даже не снимает второй и не смотри, что получилось. Но я всем говорил, что через 10 лет это будут в киношколах преподавать.

Сколько заняли сьемки этих первых 10 минут?

Быстро сняли. И когда съемочная группа увидела материал, то всем стало ясно, что все складывается, что режиссер понимает, что делает. Это важно, чтобы в тебя верили. Можно орать на команду, чтобы заставить людей что-то делать, и они будут делать, но они должны тебе верить. У нас все верили. Все видели, что здесь все честно, что режиссер на площадке всех гоняет и все начали вкладываться. Было понятно, что ты никого не тащишь за собой, ты ведешь, и все вместе с тобой бегут.

«Носорог» умерил пыл скептиков (мол, какой из Сенцова режиссер), показав какой: своеобразный, с четким почерком и динамикой.

Финал изначально бы таким или изменил?

Финал не изменился. Но отрезали сцену, где главный герой появляется в той деревне, о которой мечтал. Мы очень долго строили эту деревню, снимали сцену одним кадром: это три минуты проходки. Тяжелейшая была съемка. Сняли, но она смотрелась чужеродно, не работала, потому я ее убрал.

Олег Сенцов с Сергеем Жаданом и группой "Жадан и Собаки". Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Специально для финала, который не вошел в финальный монтаж, была написана песня на стихи Сергея Жадана в исполнении группы "Жадан и Собаки". На эту песню сняли специальный клип. Его премьера пройдет завтра, 18 февраля. Видео покажут на огромном экране на фасаде ТРЦ «Гулливер» в Киеве.

Собрать бюджет- самая трудная история

«Носорога» показали на фестивалях за рубежом. Как поняли иностранцы историю про судьбу украинского бандита в 1990-е? Что их зацепило? Интересны твои наблюдения еще и потому, что фильм купил Netflix.

Трудно сказать, что зацепило, каждый видит свое. Был, например, комментарий от молодого парня из Франции, что это был лучший фильм в его жизни, а женщина из Польши написала: это ужасный фильм, зачем я его посмотрела.

Будешь еще снимать о 90-х?

Нет.

А о войне?

Война все еще продолжается, Крым все еще оккупирован, и может будет другая фаза, когда все, что было до этого нам покажется вообще цветочками. Это все живо и показать это реалистично ты сейчас не можешь. Можешь снимать только патриотическое кино, потому что идут военные действия, и ты не сможешь показать ту сторону.

Когда война закончится, когда это остынет немножко, зарубцуется, тогда можно будет снимать по-настоящему. Олег Сенцов режиссер, писатель, гражданский активист

Что для тебя в производстве фильма самое трудное?

Бюджет собрать. Это самая трудная, самая долгая, самая неприятная история. Подготовка, съемка, монтаж, постпродакшн – это все приятные вещи.

Режиссер Олег Сегцов и продюсер Дмитрий Иванов на встрече со зрителями фильма "Носорог" в Хмельницком. Фото: facebook.com/RhinoMovie

Netflix приобрел фильм «Носорог» Олега Сенцова Онлайн-премьера криминальной драмы «Носорог» Олега Сенцова состоится в конце этой весны – права приобрел стриминговый сервис Netflix. Также лента была куплена для показа в кинотетрах Великобритании, Франции, Италии. Телевизионная премьера фильма Сенцова намечена на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE.

На те проекты, про которые рассказал - «Кай» и «Блистательный мир», нашли бюджет?

Пока еще деньги не собрали (проект «Кай», который в прошлом году подавали на пинчинг Держкино, не выиграл, собираются подавать еще раз этой весной, и есть предварительные договоренности с фондами и польский партнер - Delo.ua). Мы получили поддержку на девелопменте от двух фондов – УКФ и Гетеборгского кинофестиваля. У нас есть польский партнер, готовый подавать на польский кинофонд.

Сбор денег - тот момент, который я бы кому-то другому отдал. Чтобы он пришел и сказа: вот, Олег, деньги, иди снимай. Но так не бывает. Приходится доказывать, показывать. Возможно, чем больше буду снимать, чем успешней будут фильмы, тем легче будет. Даже у Лозницы собрать деньги до сих проблема. Даже люди, которые работают в голливудском кино (не фестивальном, а коммерческом) должны об этом думать. Но это нормально, это конкуренция. Не может быть легко в жизни.

Когда начнешь снимать?

Через год.

Быстро снимаешь?

Фильм должен сниматься быстро. Даже перерыв на месяц, когда вся группа разъезжается, а потом съезжается дает сильный гэп, не ловится энергия.

Два новых фильма будешь снимать в Украине?

Да, оба фильма буду снимать в Украине, но хочу снимать не в Киеве, а чтобы группа выехала. Очень важно, чтобы все жили вместе, общались, чтобы была синергия. В «Носороге» ее сильно чувствовали и актеры, и вся группа. Мы были командой.