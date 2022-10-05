Нобелівську премію з хімії присудили за новий спосіб швидкого синтезу молекул

У середу, 5 жовтня, Нобелівську премію з хімії присудили Каролін Р. Бертоцці, Мортену Мелдалу та К. Баррі Шарплессу за розробку в галузі хімії-кліків і біоортогональної хімії — швидкий спосіб синтезу молекул.

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Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Невдовзі після того, як доктор Шарплесс запропонував цю концепцію, він і доктор Мелдал незалежно один від одного відкрили хімічну реакцію, яка називається циклоприєднанням азид-алкінів, що каталізується міддю, відома сьогодні як перлина клац-хімії.

"Ця робота привела до революції в уявлені хіміків про зв’язування молекул разом", - заявили в комітеті.

Хімік і професор Стенфордського університету доктор Бертоцці, змогла застосувати цю реакцію до біомолекул, які часто зустрічаються на поверхні клітин живих організмів, не впливаючи на хімічний склад клітин, які вона спостерігала.

Зазначається, що доктор Бертоцці є восьмою жінкою, удостоєною премії, а доктор Шарплесс є п'ятим вченим, який отримав дві Нобелівські премії.

Запропонувавши метод картографування біомолекул на поверхні клітин, доктор Бертоцці згодом винайшла спосіб створення реакцій клацання, або складних молекул, усередині живих організмів. Ці так звані біоортогональні реакції з тих пір широко застосовуються до фармацевтичних розробок у галузі раку, секвенування ДНК і матеріалознавства.

Доктор Аквіст зазначив, що хімію-кліків "тепер можна використовувати для створення молекул ліків, полімерів, нових матеріалів і багатьох інших речей".

Нагадаємо, у 2021 році Нобелівську премію з хімії присудили Бенджаміну Лісту та Девіду МакМіллану за розробку інструменту, який стимулював дослідження нових ліків і зменшив вплив хімії на навколишнє середовище.