Українська письменниця, поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко 14 липня отримала найвищу нагороду Франції - Орден Почесного легіону. Вона присвятила його українським воїнам.

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Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

Зазначається, що нагородження відбувалося в посольстві Франції у Києві.

"Для мене Ліна Василівна - уособлення духу і гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася під часи і обставини, не зраджувала свої принципи. Її творчість надихала і надихає українців боротися за свободу і ніколи не опускати рук. Це дуже важливо!" - сказав міський голова.

Зокрема, Лицарський орден, який отримала Ліна Костенко, вона присвятила українським воїнам.

"Немає часу на поразку" - це рядок Ліни Василівни. І так і є! У України немає часу на поразку. Ми повинні перемогти! Слава Україні" - додав мер Києва.

Нагадаємо, на Нобелівську премію з літератури у 2022 році від України пропонують висунути кандидатуру поетеси та письменниці Ліни Костенко. Таке рішення ухвалили на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики