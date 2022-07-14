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Общество
Дата публикации

Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона

Украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Костенко
Фото: КГГА

Украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Костенко 14 июля получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Она посвятила его украинским воинам.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что награждение проходило в посольстве Франции в Киеве.

"Для меня Лина Васильевна - олицетворение духа и достоинства украинского народа. Человек, который никогда не ломался во времена и обстоятельства, не изменял своим принципам. Ее творчество вдохновляло и вдохновляет украинцев бороться за свободу и никогда не опускать рук. Это очень важно!" – сказал городской голова.

В частности, Рыцарский орден, полученный Линой Костенко, она посвятила украинским воинам.  

"Нет времени на поражение" – это строка Лины Васильевны. Так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны победить! Слава Украине!" - добавил мэр Киева.

Фото 2 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Фото 3 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Фото 4 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Фото 5 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Фото 6 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Фото 7 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Фото 8 — Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона

Напомним, на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году от Украины предлагают выдвинуть кандидатуру поэтессы и писательницы Лины Костенко. Такое решение было принято на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

Автор:
Анастасия Перцева