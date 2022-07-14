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Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона
Украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Костенко 14 июля получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Она посвятила его украинским воинам.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается, что награждение проходило в посольстве Франции в Киеве.
"Для меня Лина Васильевна - олицетворение духа и достоинства украинского народа. Человек, который никогда не ломался во времена и обстоятельства, не изменял своим принципам. Ее творчество вдохновляло и вдохновляет украинцев бороться за свободу и никогда не опускать рук. Это очень важно!" – сказал городской голова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, Рыцарский орден, полученный Линой Костенко, она посвятила украинским воинам.
"Нет времени на поражение" – это строка Лины Васильевны. Так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны победить! Слава Украине!" - добавил мэр Киева.
Напомним, на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году от Украины предлагают выдвинуть кандидатуру поэтессы и писательницы Лины Костенко. Такое решение было принято на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики