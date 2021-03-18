Верховной Раде предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе Лину Костенко

На Нобелевскую премию по литературе в 2022 году от Украины предлагают выдвинуть кандидатуру поэтессы и писательницы Лины Костенко.

Об этом у себя на странице в Facebook заявила нардеп из фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует поддержать постановление об обращении Верховной Рады о выдвижении Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе. В частности, этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета в среду, 17 марта.

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", — отметила Кравчук.

Лина Костенко — украинская писательница-шестидесятница, поэтесса. Сейчас ей 90 лет. Ее книги "Над берегами вечной реки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторимость" (1980) стали важнейшими произведениями для развития современной украинской поэзии.

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Напомним, что Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса Луиза Глик "за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

"Луиза Глик стремится к универсальному, и в этом она черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, присутствующих в большинстве ее работ. "Аверно" (2006) — мастерская коллекция, визионерская интерпретация мифа о сошествии Персефоны в ад в плену Аида, бога смерти. Еще одно яркое достижение — последняя коллекция Луизы Глик "Faithful and Virtuous Night" (2014). В одном из самых ее известных сборников "Дикий ирис" (1992) она описывает чудесное возвращение к жизни после зимы в стихотворении "Подснежники", — говорится в сообщении Нобелевского комитета.