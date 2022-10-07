Нобелівську премію миру у 2022 році розділили між українськими, білоруськими та російськими правозахисниками

Нобелівську премію миру у 2022 році присудили правозахиснику Алесю Бяляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод".

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Про це йдеться в релізі Нобілевського комітету.

Зазначається, що лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах.

"Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою", - йдеться у повідомленні Нобілевського комітету.

Центр Громадянських Свобод (ЦГС) заснований у 2007 році для просування цінностей прав людини. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності.

Центр працює над зміцненням українського громадянського суспільства та тиском на владу, щоб зробити країну повноцінною демократією. Організація активно виступає за приєднання до Міжнародного кримінального суду.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація долучилася до виявлення та документування воєнних злочинів РФ проти цивільних українців.

Алесь Бяляцький є одним з ініціаторів демократичного руху, що виник у Білорусі в середині 1980-х років. У 1996 році він заснував організацію "Вясна".

З 2011 до 2014 року Бяляцький був у вʼязниці. Після масових протестів проти Лукашенка у 2020 році його знову затримали. Зараз він перебуває у тюрьмі.

Російську правозахисну організацію "Меморіал" створили у 1989 році. Серед засновників — лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Після розпаду СРСР "Меморіал" став найбільшою правозахисною організацією у Росії. "Меморіал" став найавторитетнішим джерелом інформації про політв'язнів у російських СІЗО.

Зазначимо, букмекери напередодні пропонували свої варіанти номінантів. У лідерах були президент України Володимир Зеленський, російський опозиціонер Олексій Навальний та екоактивістка Грета Тунберг.

Нагадаємо, головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов, який отримав нобелівську премію миру у 2021 році, продав свою нобелівську медаль на аукціоні за 103,5 млн. доларів. Виручені гроші він надіслав українським дітям-біженцям.