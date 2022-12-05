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Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии влиятельной британской газеты Financial Times, о чем издание сообщило 5 декабря.
"Зеленский также стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в борьбе с российской агрессией. Именно поэтому Financial Times избрала Зеленского человеком года", - пояснили в издании.
В FT отмечают, что Украина удивила весь мир, когда выстояла после полномасштабного вторжения россиян в феврале, а затем отвоевала большую часть территорий, которая была захвачена.
Британская газета обратила внимание на эффективность украинской дипломатии и работу Зеленского в этом направлении. Отмечается, что Киев сумел сплотить Запад в коалицию в поддержку Украины, в частности, в плане финансов и поставки оружия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До и после вторжения РФ в Украину американские партнеры предлагали Зеленскому эвакуироваться, но он отказался. Издание приводит ряд других поступков украинского президента, вдохновлявших не только граждан Украины, но и западных союзников.
В частности, FT вспоминает: "лидеры ЕС ужаснулись, когда Зеленский по видеосвязи сказал, что, возможно, они в последний раз видят его живым. Но позже той ночью он, стоя под открытым небом у Офиса Президента в окружении своих ближайших советников, обращался к украинцам".
Напомним, Зеленский также занял первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей года по версии американского журнала Time. В 2022 году этот статус глава государства получил, набрав более 3,3 миллиона голосов.