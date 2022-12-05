Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии влиятельной британской газеты Financial Times, о чем издание сообщило 5 декабря.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Зеленский также стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в борьбе с российской агрессией. Именно поэтому Financial Times избрала Зеленского человеком года", - пояснили в издании.

В FT отмечают, что Украина удивила весь мир, когда выстояла после полномасштабного вторжения россиян в феврале, а затем отвоевала большую часть территорий, которая была захвачена. 

Британская газета обратила внимание на эффективность украинской дипломатии и работу Зеленского в этом направлении. Отмечается, что Киев сумел сплотить Запад в коалицию в поддержку Украины, в частности, в плане финансов и поставки оружия.

До и после вторжения РФ в Украину американские партнеры предлагали Зеленскому эвакуироваться, но он отказался. Издание приводит ряд других поступков украинского президента, вдохновлявших не только граждан Украины, но и западных союзников.

В частности, FT вспоминает: "лидеры ЕС ужаснулись, когда Зеленский по видеосвязи сказал, что, возможно, они в последний раз видят его живым. Но позже той ночью он, стоя под открытым небом у Офиса Президента в окружении своих ближайших советников, обращался к украинцам". 

Напомним, Зеленский также занял первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей года по версии американского журнала Time. В 2022 году этот статус глава государства получил, набрав более 3,3 миллиона голосов.

Автор:
Вита Молодан