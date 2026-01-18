Трамп вводить мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії: як відреагували європейці

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого 2026 року США введуть 10% мито на всі товари, що імпортуються з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

Як пише Delo.ua, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Поки не віддадуть Гренландію США

Мита, за словами Трампа, з 1 червня 2026 року підвищаться до 25% і діятимуть доти, доки європейці не погодяться віддати Гренландію США.

"Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагалися здійснити цю угоду понад 150 років. Багато президентів намагалися це зробити — і з поважних причин, — але Данія завжди відмовлялася", — каже він.

Очільник Білого дому заявив, що США протягом багатьох років субсидували Данію, а також усі країни Європейського Союзу й інших, а тепер, мовляв, коли настав час Данії віддячити, Данія буцімто не може захистити Гренландію.

Президент США вчергове наголосив, що Китай і Росія "хочуть Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти". А також розкритикував оборону острова: "Наразі вони мають дві собачі упряжки як захист, одну з яких додали нещодавно".

Водночас президент США додав, що його країна відкрита до переговорів із Данією та будь-якою з країн проти яких увели мита.

Трамп останніми тижнями неодноразово заявляв про претензії США на Гренландію — автономну територію Данії. Також він анонсував використання тарифів для спроби форсувати це питання.

Реакція європейців

Президент Франції Емманюель Макрон назвав митні погрози Трампа "неприйнятними" й наголосив, що європейці в разі запровадження тарифів "дадуть на них відповідь".

Він наголосив, що Франція відстоює суверенітет і незалежність держав як у Європі, так і в інших регіонах світу.

На погрози американського президента також відреагували прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, наголосивши, що Європа "не піддасться шантажу" й, що питання Данії та Гренландії розв’язують безпосередньо Данія і Гренландія.

Схожа заява пролунала й від прем’єр Великої Британії Кіра Стармера, який назвав "абсолютно неправильним" застосування мит до європейців "за те, що вони прагнуть колективної безпеки союзників НАТО".

"Ми, звичайно, будемо обговорювати це безпосередньо з адміністрацією США", — цитує британського прем’єра BBC.

Європейський Союз повністю солідарний із Данією та народом Ґренландії, а Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету, наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відповідь на введення мит Трампом.

"Діалог залишається надзвичайно важливим, і ми налаштовані розвивати процес, започаткований минулого тижня між Королівством Данія та Сполученими Штатами. Територіальна цілісність і суверенітет є фундаментальними принципами міжнародного права. Ми послідовно наголошували на нашому спільному трансатлантичному інтересі до миру й безпеки в Арктиці, зокрема в межах НАТО", - заявила вона.

Нагадаємо, США знову активізували інтерес до Гренландії, найбільшого острова планети, розташованого у стратегічно важливій Арктиці, який контролює Данія. Президент Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.