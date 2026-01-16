Трамп пригрозив митами країнам, які виступають проти американського контролю над Гренландією

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити торговельні мита щодо країн, які не підтримають плани його адміністрації щодо захоплення Гренландії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Associated Press.

"Я можу ввести мита проти країн, які не погодяться з претензіями США на Гренландію, тому що Гренландія потрібна нам для національної безпеки", — заявив Трамп на заході у Білому домі, назвавши себе "королем мит". Інших подробиць він не навів.

Дональд Трамп останніми тижнями неодноразово заявляв про претензії США на Гренландію — автономну територію Данії. Однак не згадував про використання тарифів для спроби форсувати це питання.

Він аргументував необхідність заволодіти островом тим, що "навколо Гренландії всюди знаходяться російські та китайські кораблі". У Білому домі раніше говорили, що Трамп розглядає різні варіанти того, як отримати контроль над Гренландією, зокрема, використання збройних сил. За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа також розглядають варіант купівлі острова.

Цей спір має велике значення для життя гренландців. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що "якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і зараз, ми обираємо Данію. Ми обираємо НАТО. Ми обираємо ЄС".

Європейські лідери наполягають на тому, що лише Данія та Гренландія мають вирішувати питання, що стосуються цієї території, Данія цього тижня заявила, що вона збільшує свою військову присутність у Гренландії у співпраці з союзниками.

Нагадаємо, Сполучені Штати знову активізували інтерес до Гренландії, найбільшого острова планети, розташованого у стратегічно важливій Арктиці, який контролює Данія. Президент Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.