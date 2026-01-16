Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против американского контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести торговые пошлины по странам, которые не поддержат планы его администрации по захвату Гренландии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Associated Press.

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с претензиями США на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности", - заявил Трамп на западе в Белом доме, назвав себя "королем пошлин". Других подробностей он не привел.

Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял о претензиях США на Гренландию — автономную территорию Дании. Однако не упоминал использование тарифов для попытки форсировать этот вопрос.

Он аргументировал необходимость завладеть островом тем, что "вокруг Гренландии повсюду находятся русские и китайские корабли". В Белом доме ранее говорили, что Трамп рассматривает разные варианты того, как получить контроль над Гренландией, в частности использование вооруженных сил. По данным СМИ, в администрации Трампа также рассматривают вариант покупки острова.

Этот спор имеет огромное значение для жизни гренландцев. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что "если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выбираем Данию. Мы выбираем НАТО. Мы выбираем ЕС".

Европейские лидеры настаивают на том, что только Дания и Гренландия должны решать вопросы, относящиеся к этой территории, Дания на этой неделе заявила, что она увеличивает свое военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с союзниками.

Напомним, Соединенные Штаты снова активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания. Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.