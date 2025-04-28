Ответ на амбиции Трампа: Дания и Гренландия углубляют сотрудничество

Лидеры Гренландии и Дании объявили о намерении укрепить взаимные связи в ответ на попытки президента США Дональда Трампа взять под контроль арктический остров.

Об этом пишет Reuters.

Гренландия и Дания укрепляют связи

Новый премьер-министр Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен, прибыл в столицу Дании в субботу с трехдневным визитом, который стал символом единства между островом, богатым полезными ископаемыми, и Данией, полуавтономной датской территорией.

"Мы оказались в ситуации, когда внешняя политика требует от нас сближения", — отметил Нильсен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Этот визит стал результатом месяцев напряженности, вызванной неоднократными заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

Лидеры Дании и Гренландии заявили, что только гренландцы вправе решать будущее своей территории. В то же время они оказались на тонкой границе между решительным отвержением американских амбиций по поводу аннексии Гренландии и необходимостью сохранять хорошие отношения с традиционным союзником.

"Мы готовы к крепкому партнерству с США и дальнейшему развитию, но мы хотим, чтобы нас уважали... Мы не будем собственностью, которую можно купить", — сказал Нильсен.

Премьер-министр также отметил, что расширение консульства США в Нууку, столице Гренландии, которое было согласовано еще до прихода Трампа к власти, вызывает беспокойство среди местных жителей.

Нильсен не подтвердил и не опроверг информацию о контактах с администрацией США с момента своего вступления в должность в начале этого месяца.

Потепление отношений между Нууком и Копенгагеном произошло после того, как предыдущий премьер Гренландии обвинил Данию в "геноциде" в декабре и усилил призывы к независимости в январе.

Фредериксен заявила, что Дания готова больше инвестировать в Гренландию, поддерживая ее в процессе "модернизации" отношений и передачи большей ответственности за внутренние дела.

Дания также призвала к усилению сотрудничества с США в обороне Арктики, и оба лидера подтвердили стремление укрепить оборону региона.

Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия была под контролем США

Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп объявил соучредителя PayPal Кена Хоури своим кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в Дании. В то же время, новоизбранный президент выразил мнение, что контроль США над Гренландией считает абсолютной необходимостью.

Во время своей первой каденции Трамп заявил, что рассматривает возможность покупки США Гренландии, и отменил государственную поездку в Данию после того, как датские чиновники заявили, что автономная территория, являющаяся частью королевства, не продается.

Почему Гренландия критически важна

Гренландия, покрытая льдом на 80%, с населением 60 тысяч человек, богата ресурсами, включая рыбу, нефть, уран и редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозии. Таяние ледников облегчает доступ к этим ценным материалам, повышая экономическую значимость острова.

Около 70% редкоземельных металлов добывается в Китае, использующем их экспорт как геополитический рычаг. К примеру, в декабре 2024 года Китай ограничил поставки критических материалов в США.

Гренландия также имеет стратегическое расположение в Арктике, вблизи важного для НАТО Фареро-Исландского рубежа (GIUK).