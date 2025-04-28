Відповідь на амбіції Трампа: Данія та Гренландія поглиблюють співпрацю

Лідери Гренландії та Данії оголосили про намір зміцнити взаємні зв'язки у відповідь на спроби президента США Дональда Трампа взяти під контроль арктичний острів.

Про це пише Reuters.

Гренландія та Данія укріплюють зв'язки

Новий прем'єр-міністр Гренландії, Єнс-Фредерік Нільсен, прибув до столиці Данії в суботу з триденним візитом, який став символом єдності між островом, багатим на корисні копалини, та Данією, напівавтономною данською територією.

"Ми опинилися в ситуації, коли зовнішня політика вимагає від нас зближення", — зазначив Нільсен під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Цей візит став результатом місяців напруженості, спричиненої неодноразовими заявами президента США Дональда Трампа про можливість приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Лідери Данії та Гренландії заявили, що тільки гренландці мають право вирішувати майбутнє своєї території. Водночас вони опинилися на тонкій межі між рішучим відкиданням американських амбіцій щодо анексії Гренландії та необхідністю зберігати хороші відносини з традиційним союзником.

"Ми готові до міцного партнерства зі США та подальшого розвитку, але ми хочемо, щоб нас поважали... Ми не будемо власністю, яку можна купити", — сказав Нільсен.

Прем'єр-міністр також зазначив, що розширення консульства США в Нууку, столиці Гренландії, яке було погоджено ще до приходу Трампа до влади, викликає занепокоєння серед місцевих жителів.

Нільсен не підтвердив і не спростував інформацію про контакти з адміністрацією США з моменту свого вступу на посаду на початку цього місяця.

Потепління відносин між Нууком і Копенгагеном сталося після того, як попередній прем'єр Гренландії звинуватив Данію в "геноциді" в грудні та посилив заклики до незалежності в січні.

Фредеріксен заявила, що Данія готова більше інвестувати в Гренландію, підтримуючи її в процесі "модернізації" відносин та передачі більшої відповідальності за внутрішні справи.

Данія також закликала до посилення співпраці зі США в обороні Арктики, і обидва лідери підтвердили прагнення зміцнити оборону регіону.

Трамп заявив, що хоче, аби Гренландія була під контролем США

Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Про це він написав у Truth Social.

Трамп оголосив співзасновника PayPal Кена Хоурі своїм кандидатом на пост посла Сполучених Штатів у Данії. Водночас новообраний президент висловив думку, що контроль США над Гренландією вважає абсолютною необхідністю.

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

Чому Гренландія критично важлива

Гренландія, покрита льодом на 80%, з населенням 60 тисяч осіб, багата на ресурси, зокрема рибу, нафту, уран та рідкісноземельні метали, такі як неодим і диспрозій. Танення льодовиків полегшує доступ до цих цінних матеріалів, підвищуючи економічну значимість острова.

Близько 70% рідкісноземельних металів видобувається в Китаї, який використовує їх експорт як геополітичний важіль. Наприклад, у грудні 2024 року Китай обмежив постачання критичних матеріалів до США.

Гренландія також має стратегічне розташування в Арктиці, поблизу важливого для НАТО Фареро-Ісландського рубежу (GIUK).