Трамп грозится ввести 200% тарифы на французские вина, если Макрон пренебрегает Советом мира

Президент США Дональд Трамп подверг критике французского лидера Эммануэля Макрона за отклонение его приглашения присоединиться к предложенному Совету мира и пригрозил ввести 200% пошлину на шампанское и вина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Позиция Трампа

Трамп не стал подбирать слова, комментируя отказ Эммануэля Макрона присоединиться к новой инициативе. Президент Соединенных Штатов уверен, что сможет изменить мнение французского коллеги посредством экономического давления.

"Я введу 200% тариф на его вина и шампанское, и он присоединится", - заявил Трамп журналистам.

Несмотря на то, что срок полномочий Макрона истекает в следующем году, Трамп настроен скептически по отношению к политическому будущему французскому лидеру. "Ну, никто его не хочет, потому что он очень скоро покинет должность", - добавил он.

Хотя позже Трамп несколько смягчил тон, суть осталась неизменной: участие в Совете мира желательно, но отказ будет стоить Франции дорого.

Администрация Трампа уже направила устав организации примерно 60 странам. Условия игры следующие:

не менее 1 миллиард долларов наличными деньгами за право быть членом организации более трех лет;

Дональд Трамп планирует стать первым главой Совета с правом лично решать вопросы членства.

Среди приглашенных к вступлению в Совет мира – аргентинец Хавьер Милей и канадец Марк Карни. Также Трамп подтвердил, что в совет директоров приглашен Владимир Путин.

Почему Франция говорит "нет"?

Эммануэль Макрон усматривает в этой инициативе прямую угрозу мировому порядку. По данным источников, близких к французскому лидеру, Макрон считает, что Совет мира Трампа выходит далеко за пределы урегулирования конфликта в Газе. Французская сторона обеспокоена тем, что новая структура игнорирует принципы и институциональные рамки ООН, которые Франция считает "неподлежащими обсуждению".

Давос как момент истины

Инсайдеры сообщают, что Трамп стремится подписать полный устав Совета мира уже во время форума в Давосе. Однако многие потенциальные участники колеблются. "Мелкий шрифт" в документе вызывает опасения, что США создают не просто миротворческий орган, а полноценного соперника ООН, которую Трамп критикует уже много лет.

Удастся ли президенту США сломить сопротивление европейских лидеров с помощью торговых барьеров или Совет мира останется амбициозным, но противоречивым проектом — покажут ближайшие недели.

Будет ли Украина в Совете мира?

В Вашингтоне предлагают расширить "Совет мира" на Украину и Венесуэлу.

Неназванное украинское чиновник, принимавшее участие в переговорах с США, заявил, что отдельный "Совет мира" для Украины под руководством Трампа был важной частью предложений по прекращению войны с Россией.

Напомним, Украина и США планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.