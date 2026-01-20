Трамп погрожує ввести 200% тарифи на французькі вина, якщо Макрон знехтує Радою миру

Президент США Дональд Трамп розкритикував французького лідера Еммануеля Макрона за відхилення його запрошення приєднатися до запропонованої Ради миру та пригрозив запровадити 200% мито на шампанське та вина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Позиція Трампа

Трамп не став добирати слів, коментуючи відмову Еммануеля Макрона приєднатися до нової ініціативи. Президент Сполучених Штатів впевнений, що зможе змінити думку французького колеги за допомогою економічного тиску.

"Я введу 200% тариф на його вина та шампанське, і він приєднається", — заявив Трамп журналістам.

Попри те, що термін повноважень Макрона спливає наступного року, Трамп налаштований скептично щодо політичного майбутнього французького лідера. "Ну, ніхто його не хоче, бо він дуже скоро залишить посаду", — додав він.

Хоча пізніше Трамп дещо пом’якшив тон, суть залишилася незмінною: участь у Раді миру є бажаною, але відмова коштуватиме Франції дорого.

Адміністрація Трампа вже надіслала статут організації приблизно 60 країнам. Умови гри наступні:

щонайменше 1 мільярд доларів готівкою за право бути членом організації понад три роки;

Дональд Трамп планує стати першим головою Ради з правом особисто вирішувати питання членства.

Серед запрошених до вступу в Раду миру — аргентинець Хав'єр Мілей та канадець Марк Карні. Також Трамп підтвердив, що до ради директорів запрошено Володимира Путіна.

Чому Франція каже "ні"?

Еммануель Макрон вбачає в цій ініціативі пряму загрозу світовому порядку. За даними джерел, близьких до французького лідера, Макрон вважає, що Рада миру Трампа виходить далеко за межі врегулювання конфлікту в Газі. Французька сторона також занепокоєна тим, що нова структура ігнорує принципи та інституційні рамки ООН, які Франція вважає "непідлягаючими обговоренню".

Давос як момент істини

Інсайдери повідомляють, що Трамп прагне підписати повний статут Ради миру вже під час форуму в Давосі. Проте багато потенційних учасників вагаються. "Дрібний шрифт" у документі викликає побоювання, що США створюють не просто миротворчий орган, а повноцінного суперника ООН, яку Трамп критикує вже багато років.

Чи вдасться президенту США зламати опір європейських лідерів за допомогою торгових бар'єрів, чи Рада миру залишиться амбітним, але суперечливим проектом — покажуть найближчі тижні.

Чи буде Україна в Раді миру?

У Вашингтоні пропонують розширити "Раду миру" на Україну та Венесуелу.

Неназваний український посадовець, який брав участь у переговорах зі США, заявив, що окрема "Рада миру" для України під керівництвом Трампа була важливою частиною пропозицій щодо припинення війни з Росією.

Нагадаємо,Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.