Потенційна заміна ООН: Трамп створює "Раду миру" з початком внеском для країн у $1 млрд

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від країн, які бажають отримати постійне членство у його новій "Раді миру", яка потенційно може замінити Організацію Об'єднаних Націй, зробити внесок у розмірі 1 мільярд доларів.

Згідно з проєктом статуту "Ради миру", Трамп стане її першим головою та сам вирішуватиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів: кожна держава-член, присутня на засіданні, матиме один голос, однак усі рішення підлягатимуть затвердженню головою, тобто Трампом.

Передбачається, що кожна держава-член зможе перебувати у Раді не більше трьох років і це залежить від рішення Трампа. Водночас це обмеження знімається для тих держав, які протягом першого року внесуть до фонду понад $1 млрд готівкою.

Представник США підтвердив Bloomberg, що хоча члени зможуть приєднуватися безкоштовно, внесок у $1 млрд надаватиме статус постійного членства.

Критики ініціативи стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

У статуті рада описана як "міжнародна організація, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення".

У проекті статуту йдеться, що "Рада миру" скликатиме засідання з правом голосування принаймні щорічно, а також у такий додатковий час і місця, які голова вважатиме за доцільне.

Більше про "Раду миру"

Минулого року США разом з іншими країнами-посередниками підписали угоду щодо припинення вогню в Секторі Гази. І з того часу тривав перший етап 20-пунктного "мирного плану" президента США Дональда Трампа з припинення вогню в регіоні та обміну полоненими між сторонами.

Представлена "Рада миру" відіграватиме важливу роль у виконанні 20 пунктів плану: забезпечуватиме стратегічний нагляд, мобілізуватиме міжнародні ресурси та забезпечуватиме підзвітність у процесі переходу Гази від конфлікту до миру та розвитку.

Як пише FT,16 січня Білий дім представив членів "Ради миру". Її членами є:

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпосланець президента США Стів Віткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

експрем'єр Великої Британії Тоні Блер;

американський інвестор Марк Роуен;

президент Групи Світового банку Аджай Банга;

заступник радника президента США з нацбезпеки Роберт Габріель.

За даними FT, у Вашингтоні пропонують розширити "Раду миру" на Україну та Венесуелу.

Неназваний український посадовець, який брав участь у переговорах зі США, заявив, що окрема "Рада миру" для України під керівництвом Трампа була важливою частиною пропозицій щодо припинення війни з Росією.

Нагадаємо,Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.