Промова Дональда Трампа в ООН: що не так із цифрами про економіку США та заявами про Китай

Під час годинної промови перед Генеральною Асамблеєю ООН 23 вересня президент США Дональд Трамп зробив низку заяв, які виявилися неточними. Він перебільшив обсяги інвестицій у свою країну, хибно оцінив ціни на енергоносії та надав некоректні дані про вітрову енергетику Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Times, в якій журналісти провели фактчекінг і спростували деякі його ключові твердження.

Про інвестиції в США

"За чотири роки президентства Байдена ми отримали менше 1 трильйона доларів нових інвестицій у Сполучені Штати. Лише за вісім місяців, з моменту мого вступу на посаду, ми отримали зобов’язання та вже виплатили 17 трильйонів доларів", — заявив Трамп.

Як вважають журналісти NYT, це твердження вводить в оману. Адміністрація Байдена у січні підрахувала, що інвестиції у виробничі проєкти склали майже 800 мільярдів доларів. Переважна більшість цих заяв попередньої влади містять детальну інформацію про знаходження конкретних об'єктів та обсяги інвестицій. Сюди входять, наприклад, завод з виробництва напівпровідників у штаті Юта вартістю 11 мільярдів доларів та завод сонячних панелей в Оклахомі вартістю 1 мільярд доларів.

На противагу цьому, цифра Трампа в 17 трильйонів доларів вдвічі перевищує ту, яку підрахувала його адміністрація: 8,8 трильйона доларів, і значна частина цієї суми включала "неофіційні зобов’язання іноземних країн". Як приклад, згадується зобов’язання Саудівської Аравії 2017 року на $450 млрд, яке "не було повністю реалізовано".

Про ціни на бензин та електроенергію

"Наші рахунки значно зменшуються. Ви, мабуть, бачите, що ціни на бензин значно знизилися. Знаєте, у нас є такий вираз: "Бури, крихітко, бури", і саме це ми й робимо. Через рік наші витрати будуть набагато нижчими, але за останній рік вони значно знизилися", — сказав президент США під час виступу в ООН.

У NYT назвали цю заяву перебільшенням, пояснивши, що хоча ціни на бензин справді дещо знизилися, їхня зміна є незначною. За даними Управління енергетичної інформації, середня ціна за галон бензину 22 вересня становила $3,173, що майже не відрізняється від цін за попередній рік, коли при владі був Байден, у $3,185.

Крім того, за даними Бюро статистики праці, індекс споживчих цін на електроенергію зріс на 6,2% за рік.

Про вітрові електростанції Китаю

"Я віддаю Китаю належне (у будівництві вітрових електростанцій). Вони будують їх, але в них дуже мало вітрових електростанцій. То чому ж вони їх будують і продають по всьому світу, але майже не використовують? Знаєте що, вони використовують вугілля, вони використовують газ, вони використовують майже все, але їм не подобається вітер, однак вони точно люблять продавати вітряки", — заявив Трамп.

Журналісти зауважили, що це твердження хибне, оскільки "правдою є протилежне". Китай є світовим лідером у сфері вітроенергетики. Згідно з Всесвітньою асоціацією вітроенергетики, на Китай припадає майже половина світових потужностей вітроенергетики (561 000 МВт з 1,2 млн МВт). Крім того, КНР також експлуатує майже третину всіх вітрових електростанцій у світі.

Нагадаємо, 15 вересня президент США Дональд Трамп подав позов про наклеп на 15 мільярдів доларів проти New York Times та кількох її журналістів, звинувативши їх у наклепі, дифамації та підриві ділової репутації.

Однак суддя окружного суду в штаті Флорида відхилив позов через неправильне оформлення юридичного документа. Команді президента дали місяць на повторне подання позову, і речник Трампа заявив, що вони це зроблять.