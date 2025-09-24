Речь Дональда Трампа в ООН: что не так с цифрами об экономике США и заявлениями о Китае

Во время часовой речи перед Генеральной Ассамблеей ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, которые оказались неточными. Он преувеличил объемы инвестиций в свою страну, оценил цены на энергоносители и предоставил некорректные данные о ветровой энергетике Китая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The New York Times, в которой журналисты провели фактчекинг и опровергли некоторые его ключевые утверждения.

Об инвестициях в США

"За четыре года президентства Байдена мы получили менее 1 триллиона долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты. Только за восемь месяцев, с момента моего вступления в должность, мы получили обязательства и уже выплатили 17 триллионов долларов", - заявил Трамп.

Как считают журналисты NYT, это утверждение вводит в заблуждение. Администрация Байдена в январе подсчитала, что инвестиции в производственные проекты составили около 800 миллиардов долларов. Подавляющее большинство этих заявлений предыдущей власти содержат подробную информацию о нахождении конкретных объектов и объемах инвестиций. Сюда входят, например, завод по производству полупроводников в штате Юта стоимостью 11 миллиардов долларов и завод солнечных панелей в Оклахоме стоимостью 1 миллиард долларов.

В противоположность этому цифра Трампа в 17 триллионов долларов вдвое превышает ту, которую подсчитала его администрация: 8,8 триллиона долларов, и значительная часть этой суммы включала "неофициальные обязательства иностранных стран". В качестве примера упоминается обязательство Саудовской Аравии 2017 года на $450 млрд, которое "не было полностью реализовано".

О ценах на бензин и электроэнергию

"Наши счета значительно уменьшаются. Вы, видимо, видите, что цены на бензин значительно снизились. Знаете, у нас есть такое выражение: "Бури, крошка, бури", и именно это мы и делаем. Через год наши расходы будут намного ниже, но за последний год они значительно снизились", - сказал президент США во время выступления в ООН.

В NYT назвали это заявление преувеличением, объяснив, что хотя цены на бензин действительно несколько снизились, их изменение незначительно. По данным Управления энергетической информации, средняя цена за галлон бензина 22 сентября составила $3,173, что почти не отличается от цен за предыдущий год, когда у власти был Байден, в $3,185.

Кроме того, по данным Бюро статистики труда, индекс потребительских цен на электроэнергию вырос на 6,2% в год.

О ветровых электростанциях Китая

"Я отдаю Китаю должное (в строительстве ветровых электростанций). Они строят их, но у них очень мало ветровых электростанций. Так почему же они их строят и продают по всему миру, но почти не используют? Знаете что, они используют уголь, используют газ, они используют почти все, но им не нравится ветер, однако они точно любят продавать ветряные мельницы", — заявил Трамп.

Журналисты отметили, что это утверждение ошибочно, поскольку "правда противоположна". Китай является мировым лидером в области ветроэнергетики. Согласно Всемирной ассоциации ветроэнергетики, на Китай приходится почти половина мировых мощностей ветроэнергетики (561 000 МВт с 1,2 млн МВт). Кроме того, КНР также эксплуатирует около трети всех ветровых электростанций в мире.

Напомним, 15 сентября президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на 15 миллиардов долларов против New York Times и нескольких ее журналистов, обвинив их в клевете, диффамации и подрыве деловой репутации.

Однако судья окружного суда в штате Флорида отклонил иск из-за неправильного оформления юридического документа. Команде президента дали месяц на повторную подачу иска, и спикер Трампа заявил, что они это сделают.