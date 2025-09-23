США готовы ввести мощные тарифы против РФ в случае отказа от мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести мощные тарифы против России, если Кремль откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине. По его словам, для эффективности мер европейские страны должны присоединиться к США и ввести аналогичные тарифы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление Дональда Трампа на всеобщих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп готов к экономическим санкциям

"В случае если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильные мощные тарифы, которые, по моему мнению, очень быстро остановят кровопролитие. Но для того, чтобы эти тарифы были эффективными, европейские страны, все вы, кто сейчас собрались здесь, должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры", - заявил Трамп.

Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас главным вопросом является количество жизней, которые еще могут быть потеряны с обеих сторон конфликта в Украине.

По его словам, Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть, что делает их основными спонсорами войны. Трамп также обратил внимание, что даже некоторые страны НАТО не отказались от российских энергоносителей и продуктов, что, по его мнению, неприемлемо, поскольку они финансируют войну против собственных интересов.

Справка:

Общие дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались 23 сентября в Нью-Йорке и продлятся до 27 и 29 сентября 2025 года. Лидеры государств, министры и активисты обсуждают глобальные вызовы в сфере мира, безопасности и устойчивого развития. Тема сессии: "Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека".

Путь к миру

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в США издали директиву, которой запретили передавать информацию о мирных переговорах между Украиной и Россией союзникам.