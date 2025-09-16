Трамп подав позов проти New York Times за наклеп та дифамацію на 15 мільярдів доларів: що відомо

Президент США Дональд Трамп 15 вересня подав позов про наклеп на 15 мільярдів доларів проти New York Times та кількох її журналістів, звинувативши їх у наклепі, дифамації та підриві ділової репутації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The Washington Post

У соціальній мережі Truth Social Трамп назвав 174-річну газету "однією з найгірших і найдегенеративніших газет в історії країни".

"New York Times надто довго дозволяли вільно брехати, очорнювати та ганьбити мене, і це припиняється зараз!" – написав він.

Як стверджує WP, Трамп подав позов до Окружного суду США Середнього округу Флориди, назвавши відповідачами компанію New York Times та журналістів Сюзанну Крейг, Расса Бюттнера, Пітера Бейкера та Майкла С. Шмідта. Також відповідачем названо видавництво Penguin Random House, видавець книги під назвою "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху", співавторами якої є Крейг та Бюттнер.

У 85-сторінковому позові Трамп стверджує, що публікації газети та її видавництва Penguin Random House містять "зневажливі спотворення та вигадки", написані з метою завдати йому максимальної шкоди. За його словами, ці матеріали значно зашкодили його особистій та діловій репутації, а також спричинили величезні економічні збитки, зокрема, зниження вартості акцій Trump Media & Technology Group (TMTG).

"Шкода, завдана вартості акцій TMTG, є одним із прикладів того, як наклеп відповідачів завдав шкоди президенту Трампу", – зазначили його адвокати.

Це вже не перший його позов проти ЗМІ: раніше він судився з The Wall Street Journal, вимагаючи $10 мільярдів за наклеп.

Нагадаємо, у серпні Дональд Трамп заявив, що телеканали ABC та NBC поширюють “фейкові новини” і упереджено висвітлюють його роботу. Через це він закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити їх ліцензій.