Потенциальная замена ООН: Трамп создает "Совет мира" с вкладом для стран в $1 млрд

Администрация Дональда Трампа требует от стран, желающих получить постоянное членство в его новом "Совете мира", который потенциально может заменить Организацию Объединенных Наций, внести вклад в размере 1 миллиарда долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту устава "Совета мира", Трамп станет ее первым председателем и сам будет решать, кого приглашать в членство. Решения будут приниматься большинством голосов: каждое государство-член, присутствующее на заседании, будет иметь один голос, однако все решения будут подлежать утверждению председателем, то есть Трампом.

Предполагается, что каждое государство-член сможет находиться в Раде не больше трех лет, и это зависит от решения Трампа. В то же время, это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в фонд более $1 млрд наличными.

Представитель США подтвердил Bloomberg, что хотя члены смогут присоединяться бесплатно, взнос в $1 млрд будет предоставлять статус постоянного членства.

Критики инициативы озабочены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

В уставе совет описан как "международная организация, стремящаяся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения".

В проекте устава говорится, что "Совет мира" будет созывать заседание с правом голосования по крайней мере ежегодно, а также в такое дополнительное время и места, которые председатель сочтет целесообразным.

Больше о "Совете мира"

В прошлом году США вместе с другими странами-посредниками подписали соглашение по прекращению огня в Секторе Газа. И с тех пор шел первый этап 20-пунктного "мирного плана" президента США Дональда Трампа по прекращению огня в регионе и обмену пленными между сторонами.

Представленный Совет мира будет играть важную роль в выполнении 20 пунктов плана: обеспечивать стратегический надзор, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в процессе перехода Газа от конфликта к миру и развитию.

Как пишет FT, 16 января Белый дом представил членов "Совета мира". Ее членами являются:

госсекретарь США Марк Рубио;

спецпосланник президента США Стив Виткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

экс-премьер Великобритании Тони Блэр;

американский инвестор Марк Роуэн;

президент Группы Всемирного банка Аджай Банг;

заместитель советника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

По данным FT, в Вашингтоне предлагают расширить "Совет мира" на Украину и Венесуэлу.

Неназванное украинское чиновник, принимавшее участие в переговорах с США, заявил, что отдельный "Совет мира" для Украины под руководством Трампа был важной частью предложений по прекращению войны с Россией.

Напомним, Украина и США планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.