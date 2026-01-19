- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потенциальная замена ООН: Трамп создает "Совет мира" с вкладом для стран в $1 млрд
Администрация Дональда Трампа требует от стран, желающих получить постоянное членство в его новом "Совете мира", который потенциально может заменить Организацию Объединенных Наций, внести вклад в размере 1 миллиарда долларов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно проекту устава "Совета мира", Трамп станет ее первым председателем и сам будет решать, кого приглашать в членство. Решения будут приниматься большинством голосов: каждое государство-член, присутствующее на заседании, будет иметь один голос, однако все решения будут подлежать утверждению председателем, то есть Трампом.
Предполагается, что каждое государство-член сможет находиться в Раде не больше трех лет, и это зависит от решения Трампа. В то же время, это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в фонд более $1 млрд наличными.
Представитель США подтвердил Bloomberg, что хотя члены смогут присоединяться бесплатно, взнос в $1 млрд будет предоставлять статус постоянного членства.
Критики инициативы озабочены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.
В уставе совет описан как "международная организация, стремящаяся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения".
В проекте устава говорится, что "Совет мира" будет созывать заседание с правом голосования по крайней мере ежегодно, а также в такое дополнительное время и места, которые председатель сочтет целесообразным.
Больше о "Совете мира"
В прошлом году США вместе с другими странами-посредниками подписали соглашение по прекращению огня в Секторе Газа. И с тех пор шел первый этап 20-пунктного "мирного плана" президента США Дональда Трампа по прекращению огня в регионе и обмену пленными между сторонами.
Представленный Совет мира будет играть важную роль в выполнении 20 пунктов плана: обеспечивать стратегический надзор, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в процессе перехода Газа от конфликта к миру и развитию.
Как пишет FT, 16 января Белый дом представил членов "Совета мира". Ее членами являются:
- госсекретарь США Марк Рубио;
- спецпосланник президента США Стив Виткофф;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- экс-премьер Великобритании Тони Блэр;
- американский инвестор Марк Роуэн;
- президент Группы Всемирного банка Аджай Банг;
- заместитель советника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.
По данным FT, в Вашингтоне предлагают расширить "Совет мира" на Украину и Венесуэлу.
Неназванное украинское чиновник, принимавшее участие в переговорах с США, заявил, что отдельный "Совет мира" для Украины под руководством Трампа был важной частью предложений по прекращению войны с Россией.
Напомним, Украина и США планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.