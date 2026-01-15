Трамп заявил, что именно Зеленский, а не Путин, задерживает заключение мирного соглашения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о прекращении войны.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома сказал в интервью Reuters.

Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы готов завершить вторжение в Украину. При этом президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, "более сдержан".

"Я думаю, что Путин готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения", - подчеркнул глава Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Когда журналисты уточнили, почему Трамп считает, что украинский президент затягивает переговоры, тот ответил: "Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно это сделать".

Трамп также отметил, что не знает о предстоящей поездке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о которой Bloomberg сообщил ранее в среду.

Президент США также подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, но намекнул, что конкретных планов еще нет.

"Я встречусь, если он будет там. Я буду там", - отметил Трамп.

Напомним, Украина и США планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.