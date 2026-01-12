"Документ исторического уровня": Зеленский поручил финализировать безопасное соглашение с США

Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной группы и поручил финализировать соглашение по гарантиям безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Документ глава государства назвал "документом исторического уровня".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины.

Безопасный фундамент

Переговорная группа подробно доложила о ходе общения с американской стороной. Определен график на следующие две недели, включающий подготовку документов и подготовку к возможному подписанию.

"Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Экономический аспект

Отдельное внимание было уделено трехстороннему сотрудничеству в формате "Украина – Европа – Америка". Юлия Свириденко, Тарас Качка и Алексей Соболев получили поручение обеспечить полную экспертизу экономических аспектов будущих соглашений. Уже сейчас определены параметры механизмов использования средств, поступающих от партнеров на восстановление страны.

Дипломатия и санкционное давление

Украина понимает, что американская сторона находится в коммуникации с РФ по поводу базовой политической рамки для окончания войны. Наше государство уже сформулировало свое видение и теперь ожидает четкого ответа.

"Должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться", — заявил президент.

В частности, Украина настаивает на расширении практик борьбы с теневым флотом и финансовыми схемами обхода санкций. В том случае, если Россия выберет продолжение войны, мировое сообщество должно ответить максимальным ограничением российских экспортных доходов.

Напомним, Украина и США планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.