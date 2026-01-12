Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Готівковий курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Документ історичного рівня ": Зеленський доручив фіналізувати безпекову угоду з США

Володимир Зеленський, нарада
Президент доручив фіналізувати безпекову угоду з США. / Офіс президента

Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної групи та доручив фіналізувати угоду щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Документ глава держави назвав "документом історичного рівня".

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України.

Безпековий фундамент

Переговорна група детально доповіла про хід спілкування з американською стороною. Визначено графік на наступні два тижні, який включає підготовку документів та підготовку до можливого підписання.

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", — наголосив Зеленський.

Економічний аспект

Окрему увагу приділили тристоронній співпраці у форматі "Україна – Європа – Америка". Юлія Свириденко, Тарас Качка та Олексій Соболев отримали доручення забезпечити повну експертизу економічних аспектів майбутніх угод. Вже зараз визначено параметри механізмів використання коштів, які надходитимуть від партнерів на відновлення країни.

Дипломатія та санкційний тиск

Україна розуміє, що американська сторона перебуває в комунікації з РФ щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Наша держава вже сформулювала своє бачення і тепер очікує на чітку відповідь.

"Повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися", — заявив президент.

Зокрема, Україна наполягає на розширенні практик боротьби з "тіньовим флотом" та фінансовими схемами обходу санкцій. У разі, якщо Росія обере продовження війни, світова спільнота має відповісти максимальним обмеженням російських експортних доходів.

Нагадаємо, Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.

Автор:
Тетяна Ковальчук