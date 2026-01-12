"Документ історичного рівня ": Зеленський доручив фіналізувати безпекову угоду з США

Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної групи та доручив фіналізувати угоду щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Документ глава держави назвав "документом історичного рівня".

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України.

Безпековий фундамент

Переговорна група детально доповіла про хід спілкування з американською стороною. Визначено графік на наступні два тижні, який включає підготовку документів та підготовку до можливого підписання.

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", — наголосив Зеленський.

Економічний аспект

Окрему увагу приділили тристоронній співпраці у форматі "Україна – Європа – Америка". Юлія Свириденко, Тарас Качка та Олексій Соболев отримали доручення забезпечити повну експертизу економічних аспектів майбутніх угод. Вже зараз визначено параметри механізмів використання коштів, які надходитимуть від партнерів на відновлення країни.

Дипломатія та санкційний тиск

Україна розуміє, що американська сторона перебуває в комунікації з РФ щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Наша держава вже сформулювала своє бачення і тепер очікує на чітку відповідь.

"Повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися", — заявив президент.

Зокрема, Україна наполягає на розширенні практик боротьби з "тіньовим флотом" та фінансовими схемами обходу санкцій. У разі, якщо Росія обере продовження війни, світова спільнота має відповісти максимальним обмеженням російських експортних доходів.

Нагадаємо, Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.