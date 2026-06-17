У червні поставки бензину в Україну впали до 54 тисяч тонн, але ситуація не критична

За перші два тижні червня в Україну імпортували 54 тисячі тонн бензину. Українські імпортери висооктанового пального зіткнулися зі зниженням пропозиції з боку Литви та Молдови під час сезонного зростання продажів на АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Загальне споживання бензину в країні протягом червня оцінюється у 200 тис. т. Оскільки Кременчуцький НПЗ зруйновано, забезпечення ринку повністю базується на імпортних поставках.

Обмеження автомобільних партій пального з Литви розпочалося наприкінці травня з боку компанії Orlen Lietuva. Учасники ринку пов’язують це з ремонтом на польському заводі Orlen у місті Плоцьк, який стартував на початку червня. Один з імпортерів повідомив: "Литва в авто дає або дуже мало, або не дає взагалі нічого". Наразі концерн Orlen проводить відвантаження переважно залізничним транспортом; із пунктів Моцкава та Журавиця постачається бензин Мажейкяйського НПЗ.

На південному напрямку фіксують складнощі з поставками через Молдову. Станом на середину червня місцеві постачальники пропонують лише бензин марки E0. Напередодні обов'язкового переходу на пальне стандарту E10 кількість охочих купувати марку E0 зменшується.

"Джурджулешти чекають на підтвердження обсягів E10 від OMV Petrom та Rompetrol, але по термінам поки що немає ніякої конкретики", — зазначив український трейдер, який працює на цьому напрямку. Румунські виробники з початку червня відвантажують бензин E10 водним та залізничним транспортом.

За оцінками трейдерів, поточна ситуація не є критичною. Попри збільшення кількості запитів на закупівлю, дефіцит пального на ринку відсутній. Представник великої мережі АЗС прокоментував ситуацію: "Головне дотягнути до липня, а там ситуація з поставками буде кращою". Очікується, що на початку липня завершиться ремонт на Плоцькому НПЗ, що збільшить пропозицію пального, а також зростуть обсяги продажів на внутрішніх українських базисах.

Зауважимо, що у травні обсяги імпорту бензину в Україну зросли майже на 30% порівняно з попереднім місяцем і склали 90,3 тис. т. Зростання імпорту відбулося переважно за рахунок великих роздрібних мереж, а головними країнами-постачальниками стали Литва, Румунія та Німеччина.