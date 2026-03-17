Імпорт бензину в Україну зріс на 18%: географія постачань та лідери серед українських компаній

У лютому імпорт бензинів в Україну збільшився на 18% відносно січня і досяг позначки 190 тис. т. Порівняно з лютим минулого року обсяги зросли у 2,4 раза. Активні постачання у другій половині січня та в лютому дозволили створити резерв пального перед кризою на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Країни-постачальники

Західний напрямок залишається основним джерелом пального: звідти надійшло 117 тис. т (на 14% більше, ніж у січні). Постачання з півдня зросли на чверть — до 71,4 тис. т.

Значне зростання продемонстрував імпорт із Греції (завод "Motor Oil"), обсяги якого збільшилися в 10 разів, досягнувши 35 тис. т. Це компенсувало скорочення постачань із Румунії та Молдови, де нафтопереробні заводи "Rompetrol" та "OMV Petrom" розпочали або запланували технічне обслуговування. Як наслідок, прямий імпорт із Румунії та Молдови впав на 33%.

Литва зберегла статус лідера серед постачальників, збільшивши відвантаження на 13% до 56,6 тис. т. Польський напрямок також показав ріст на 28% (до 26,4 тис. т). Імпорт зі Словаччини та Словенії зріс із 8 тис. т до 9 тис. т.

Компанії-імпортери

Кількість компаній-імпортерів у лютому зросла до 105 (у січні їх було 97). Попри збільшення кількості гравців, 77% усього імпорту припадає на десять найбільших компаній.

ТОП-10 імпортерів бензину в лютому 2026 року / Delo.ua

Компанія "ОККО" у лютому збільшила обсяги імпорту на 73% — до 62,7 тис. т, залучивши постачання з грецького та словацького напрямків. Також до списку найбільших імпортерів увійшло "АТ Енерго Трейд" із обсягом 9,3 тис. т (переважно пальне марки "Hellas" із Греції).

Прогноз на березень

У березні прогнозується зниження обсягів імпорту пального через сукупність факторів. Попит на бензин для забезпечення роботи генераторів фактично зник до середини місяця. Нафтопереробні заводи в Румунії, Польщі та Литві розпочали планові ремонти, що обмежує доступний ресурс для українських компаній.

Додатковим стримувальним чинником до збільшення імпорту пального є зростання роздрібних цін на АЗС. Через воєнні дії на Близькому Сході вартість бензину марки А-95 зросла більш ніж на 7 грн з початку березня.

Аналітики вважають, що зменшення імпорту стане наслідком адаптації ринку до нових цін та обмеженої пропозиції від європейських виробників.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Україна імпортувала 457 тисяч тонн дизельного пального, зберігши обсяги на рівні січня. При цьому середньодобові поставки зросли на 11% – до 16,3 тис. т на добу, а закупівлі американського дизелю через польські термінали збільшилися на 37,1%.