США работают с BlackRock над проектом будущего послевоенного восстановления Украины – Уиткофф

Специальный посланник США Стив Уиткофф сделал анонс проекта послевоенного восстановления Украины, к которому привлечена компания BlackRock, и заявил о существенном прогрессе в переговорах по двусторонним гарантиям безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом он проинформировал в соцсети Х.

Анонс проекта послевоенного восстановления Украины

"Мы достигли значительного прогресса в нескольких ключевых направлениях, в частности, в рамках двусторонних гарантий безопасности и плана развития", — заявил Уиткофф по итогам встреч в Париже.

По его словам, США поощрены сотрудничеством и партнерским подходом между сторонами.

Уиткофф сообщил, что США сотрудничают с компанией BlackRock и ее руководителем Ларри Финком над проектом будущего Украины.

"Это, как мы надеемся, создаст большие возможности для людей, которые возвращаются с войны, и они найдут там отличные рабочие места. Мы думаем, что это будет очень, очень важно для народа Украины", - заверил спецпосланник.

Он добавил, что надеется добиться дополнительного положительного импульса в ближайшем будущем.

О BlackRock

BlackRock – это крупнейшая в мире американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая управляет триллионами долларов активов для институциональных инвесторов и частных лиц.

Основанная в 1988 году Ларри Финком, она стала гигантом в управлении активами, известна своей платформой анализа рисков Aladdin, а также активно работает с правительствами и участвует в проектах восстановления стран, таких как Украина.

BlackRock вовлечена в разработку экономического плана для Украины, который рассматривается как важный шаг для привлечения иностранных инвестиций в восстановление страны.

Летом Bloomberg писал, что BlackRock прекратил работу над созданием многомиллиардного фонда восстановления Украины еще в начале 2025 года из-за смены политического контекста в США после победы Дональда Трампа.