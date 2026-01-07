Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Наличный курс:

USD

42,80

42,65

EUR

50,25

50,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США работают с BlackRock над проектом будущего послевоенного восстановления Украины – Уиткофф

Стив Виткофф
Специальный посланник США Стив Виткофф / Офис президента

Специальный посланник США Стив Уиткофф сделал анонс проекта послевоенного восстановления Украины, к которому привлечена компания BlackRock, и заявил о существенном прогрессе в переговорах по двусторонним гарантиям безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом он проинформировал в соцсети Х.

Анонс проекта послевоенного восстановления Украины

"Мы достигли значительного прогресса в нескольких ключевых направлениях, в частности, в рамках двусторонних гарантий безопасности и плана развития", — заявил Уиткофф по итогам встреч в Париже.

По его словам, США поощрены сотрудничеством и партнерским подходом между сторонами.

Уиткофф сообщил, что США сотрудничают с компанией BlackRock и ее руководителем Ларри Финком над проектом будущего Украины.

"Это, как мы надеемся, создаст большие возможности для людей, которые возвращаются с войны, и они найдут там отличные рабочие места. Мы думаем, что это будет очень, очень важно для народа Украины", - заверил спецпосланник.

Он добавил, что надеется добиться дополнительного положительного импульса в ближайшем будущем.

О BlackRock

BlackRock – это крупнейшая в мире американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая управляет триллионами долларов активов для институциональных инвесторов и частных лиц.

Основанная в 1988 году Ларри Финком, она стала гигантом в управлении активами, известна своей платформой анализа рисков Aladdin, а также активно работает с правительствами и участвует в проектах восстановления стран, таких как Украина.

BlackRock вовлечена в разработку экономического плана для Украины, который рассматривается как важный шаг для привлечения иностранных инвестиций в восстановление страны.

Летом Bloomberg писал, что BlackRock прекратил работу над созданием многомиллиардного фонда восстановления Украины еще в начале 2025 года из-за смены политического контекста в США после победы Дональда Трампа.

Автор:
Светлана Манько