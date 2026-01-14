Возможна встреча с Путиным: спецпредставитель США и зять Трампа готовятся к переговорам в России — Вloomberg

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным по мирному соглашению.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Возможна встреча с Путиным

По данным агентства, встреча может состояться в этом месяце, однако сроки могут измениться из-за событий в Иране. Стив Виткофф отвечает за Ближний Восток в администрации Трампа.

Пока неизвестно, заинтересован ли Путин в проведении встречи во второй раз. В Белом доме отметили, что в настоящее время такая поездка официально не запланирована.

Напомним, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер посещали Москву в декабре, где провели почти пятичасовые переговоры с Путиным, однако прорыв достигнуть не удалось. Виткофф в 2025 году шесть раз встречался с Путиным в России.

Прогресс в мирных переговорах

Американские и украинские чиновники заявляют о существенном прогрессе в разработке 20-точечного плана для завершения войны, сообщая, что около 90% документа уже готовы. В то же время, остаются нерешенными ключевые вопросы.

Кремль настаивает на выводе украинских войск из остальных территорий Донбасса, которые не были захвачены российскими силами. Киев предлагает заморозить действующую линию фронта или осуществить взаимный отвод сторон для создания буферной зоны.

Москва также выступает против развертывания войск НАТО в Украине и требует признания захваченных ею территорий как части России. Дополнительно не решен вопрос контроля над Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, а также доля около $300 млрд замороженных активов Центрального банка РФ.

По сообщениям, американские чиновники намерены представить обновленный проект плана Путину и его команде. Обсуждения, как ожидается, охватят гарантии безопасности, которые США и Европа будут предоставлять Украине, чтобы обеспечить соблюдение соглашения, а также вопросы послевоенного восстановления страны.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что он "не в восторге" от Путина, но пока неизвестно, готов ли он усиливать давление на Москву. В США подготовили дополнительные санкции в случае если Трамп решит реагировать на отказ России согласиться на мирное соглашение.

Между тем США, Европа и Украина почти согласовали гарантии безопасности, включая механизмы контроля за прекращением огня, предотвращение новых атак и реакцию в случае нарушений. Также обсуждаются договоренности о будущем экономическом развитии Украины. Киев надеется подытожить эти договоренности на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января, где ожидается присутствие Трампа и европейских лидеров.

В то же время, из-за замедления мирного процесса и медленного прогресса на фронте, Россия продолжает массированные удары по украинским городам и критической инфраструктуре. По оценкам европейских правительств, в 2025 году в результате атак погибли около 2 400 гражданских украинцев, еще почти 12 000 получили ранения — на 30% больше, чем в 2024 году.