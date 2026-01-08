Документ о гарантиях безопасности готов к финализации с Трампом – Зеленский

Документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, это сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада украинской переговорной группы.

"Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы с базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией. реально заканчивать войну", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина также сообщает партнерам о последствиях российских ударов.

"В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент сообщал, что обсуждаемые гарантии безопасности от США согласованы командами и утверждены с Дональдом Трампом, рассчитанные на 15 лет с возможностью продления.

При этом Зеленский предлагает утвердить их на 30-50 лет, но Трамп сказал, что подумает.

Напомним, в Париже подписана совместная декларация всех участников Коалиции желающих и трехсторонняя декларация Украины, Франции и Британии. Документы содержат конкретные договоренности и усиливают готовность коалиции к поддержанию безопасности и завершению войны.