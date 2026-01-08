Документ про гарантії безпеки готовий до фіналізації з Трампом – Зеленський

Документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua, це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді української переговорної групи.

"Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку. Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек — чи готовий агресор реально закінчувати війну", — підкреслив президент.

За його словами, Україна також інформує партнерів про наслідки російських ударів.

"В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", —наголосив Зеленський.

Раніше президент повідомляв, що гарантії безпеки від США, що обговорюються, узгоджені командами і затверджені з Дональдом Трампом, розраховані на 15 років з можливістю продовження.

При цьому Зеленський пропонує затвердити їх одразу на 30-50 років, але Трамп сказав, що подумає.

Нагадаємо, у Парижі підписано спільну декларацію всіх учасників Коаліції охочих та тристоронню декларацію України, Франції та Британії. Документи містять конкретні домовленості і посилюють готовність коаліції до підтримки безпеки та завершення війни.