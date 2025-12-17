Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,88

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США готовят новые санкции против РФ на случай отказа Путина от мирного соглашения: кто под прицелом

санкции
США готовят энергетические санкции по нефтяным доходам РФ / Depositphotos

США разрабатывает новый пакет жестких санкций против энергетического сектора России, который будет задействован в случае отказа Владимира Путина от предложенного мирного соглашения по Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, под прицелом американского Министерства финансов оказался "теневой флот" танкеров, позволяющий Москве обходить действующие ограничения, а также трейдеры, обеспечивающие проведение этих транзакций.

Новые меры могут быть обнародованы уже в ближайшее время, однако окончательное слово остается за президентом США, рассматривающим подготовленные ведомствами варианты.

Усиление давления

Как пишет Bloomberg, обсуждение новых ограничений проходит параллельно с активизацией дипломатических усилий. Министр финансов США Скотт Бессент уже провел консультации с европейскими послами, подчеркнув приоритетность завершения войны под руководством Дональда Трампа.

В то же время, американские и украинские переговорщики, в частности посол Стив Виткофф, сообщают об определенном прогрессе в вопросах гарантий безопасности для Киева.

Несмотря на позитивную динамику в обсуждении послевоенной защиты Украины, ключевые разногласия сохраняются вокруг статуса оккупированных территорий, контроля Запорожской АЭС и дальнейшей судьбы замороженных российских активов.

Падение цен на нефть

Отмечается, что ряд санкций, введенных против России с момента начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году, пока не изменил расчеты Путина.

Однако меры, направленные против нефтяных гигантов и торговли Москвы, привели к падению цен на нефть до самого низкого уровня с начала вторжения, что значительно усилило нагрузку на и без того проблемную экономику страны.

Напомним, что в Сенат США уже внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.

Автор:
Татьяна Бессараб