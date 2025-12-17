США готовят новые санкции против РФ на случай отказа Путина от мирного соглашения: кто под прицелом

США разрабатывает новый пакет жестких санкций против энергетического сектора России, который будет задействован в случае отказа Владимира Путина от предложенного мирного соглашения по Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, под прицелом американского Министерства финансов оказался "теневой флот" танкеров, позволяющий Москве обходить действующие ограничения, а также трейдеры, обеспечивающие проведение этих транзакций.

Новые меры могут быть обнародованы уже в ближайшее время, однако окончательное слово остается за президентом США, рассматривающим подготовленные ведомствами варианты.

Усиление давления

Как пишет Bloomberg, обсуждение новых ограничений проходит параллельно с активизацией дипломатических усилий. Министр финансов США Скотт Бессент уже провел консультации с европейскими послами, подчеркнув приоритетность завершения войны под руководством Дональда Трампа.

В то же время, американские и украинские переговорщики, в частности посол Стив Виткофф, сообщают об определенном прогрессе в вопросах гарантий безопасности для Киева.

Несмотря на позитивную динамику в обсуждении послевоенной защиты Украины, ключевые разногласия сохраняются вокруг статуса оккупированных территорий, контроля Запорожской АЭС и дальнейшей судьбы замороженных российских активов.

Падение цен на нефть

Отмечается, что ряд санкций, введенных против России с момента начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году, пока не изменил расчеты Путина.

Однако меры, направленные против нефтяных гигантов и торговли Москвы, привели к падению цен на нефть до самого низкого уровня с начала вторжения, что значительно усилило нагрузку на и без того проблемную экономику страны.

Напомним, что в Сенат США уже внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.