$40 за баррель: цены на российскую нефть снизились до минимума с начала войны против Украины

Цены на российскую нефть достигли самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины. Это прямой результат усиления западных санкций, заставляющих нефтяную промышленность страны-агрессора предлагать рекордные скидки. Российские экспортеры сейчас получают в среднем чуть больше 40 долларов за баррель нефти, отправляемую из Балтийского, Черного морей и восточного порта Козьмино.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это означает, что в последние три месяца цена для России упала на 28%. Причиной стал недавний пакет ограничений, направленный против нефтяных гигантов РФ ПАО "Роснефть" и "ЛУКойл".

Доходы РФ от нефти и газа

Доходы от нефти и газа составляют около четверти государственного бюджета России и являются решающими для финансирования ее агрессии. Низшие цены создают серьезную финансовую нагрузку на нефтяные компании и, соответственно, резко уменьшают сумму налогов, которые они платят в казну Кремля.

Ситуацию для Москвы осложняет общемировое падение цен на эталонную нефть, которая во вторник впервые с мая торговалась ниже $60 за баррель.

Скидки для Индии и Китая

Растущее давление Запада усложняет продажи и поставки баррелей, а меры санкций теперь направлены и на нефтеперерабатывающие заводы ведущих покупателей. Хотя Китай и Индия остаются основными клиентами, они все чаще требуют максимальной скидки.

Индия ожидает, что импорт из России в этом месяце составит всего 800 000 баррелей в день, что значительно меньше, чем в ноябре. Китайский нефтеперерабатывающий завод недавно приобрел партию сырой нефти из восточных портов России по самой большой скидке в этом году.

На фоне этого давления, которое может повлиять на ход войны, президент РФ Путин во время недавнего визита в Индию признал, что экономический рост России замедляется.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти.