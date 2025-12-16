Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,90

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

$40 за барель: ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни проти України

нафта
Ціни на російську нафту обвалилися / Depositphotos

Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня з початку повномасштабної війни проти України. Це прямий результат посилення західних санкцій, які змушують нафтову промисловість країни-агресора пропонувати рекордні знижки. Російські експортери зараз отримують в середньому трохи більше 40 доларів за барель нафти, що відправляється з Балтійського, Чорного морів та східного порту Козьміно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Це означає, що за останні три місяці ціна для Росії впала на 28%. Причиною став нещодавній пакет обмежень, спрямований проти нафтових гігантів РФ  ПАТ "Роснефть" та "Лукойл".

Доходи РФ від нафти і газу

Доходи від нафти і газу складають близько чверті державного бюджету Росії та є вирішальними для фінансування її агресії. Нижчі ціни створюють серйозне фінансове навантаження на нафтові компанії і, відповідно, різко зменшують суму податків, які вони сплачують до скарбниці Кремля.

Ситуацію для Москви ускладнює загальносвітове падіння цін на еталонну нафту, яка у вівторок вперше з травня торгувалася нижче $60 за барель.

Знижки для Індії та Китаю

Зростаючий тиск Заходу ускладнює продаж і постачання барелів, а заходи санкцій тепер спрямовані й на нафтопереробні заводи провідних покупців. Хоча Китай та Індія залишаються основними клієнтами, вони все частіше вимагають максимальних знижок.

Індія очікує, що імпорт з Росії цього місяця становитиме лише 800 000 барелів на день, що значно менше, ніж у листопаді. Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію сирої нафти зі східних портів Росії за найбільшою знижкою цього року.

На тлі цього тиску, який може вплинути на хід війни, президент РФ Путін під час нещодавнього візиту до Індії вже визнав, що економічне зростання Росії сповільнюється.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія на початку 2026 року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти

Автор:
Тетяна Ковальчук