$40 за барель: ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни проти України

Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня з початку повномасштабної війни проти України. Це прямий результат посилення західних санкцій, які змушують нафтову промисловість країни-агресора пропонувати рекордні знижки. Російські експортери зараз отримують в середньому трохи більше 40 доларів за барель нафти, що відправляється з Балтійського, Чорного морів та східного порту Козьміно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Це означає, що за останні три місяці ціна для Росії впала на 28%. Причиною став нещодавній пакет обмежень, спрямований проти нафтових гігантів РФ ПАТ "Роснефть" та "Лукойл".

Доходи РФ від нафти і газу

Доходи від нафти і газу складають близько чверті державного бюджету Росії та є вирішальними для фінансування її агресії. Нижчі ціни створюють серйозне фінансове навантаження на нафтові компанії і, відповідно, різко зменшують суму податків, які вони сплачують до скарбниці Кремля.

Ситуацію для Москви ускладнює загальносвітове падіння цін на еталонну нафту, яка у вівторок вперше з травня торгувалася нижче $60 за барель.

Знижки для Індії та Китаю

Зростаючий тиск Заходу ускладнює продаж і постачання барелів, а заходи санкцій тепер спрямовані й на нафтопереробні заводи провідних покупців. Хоча Китай та Індія залишаються основними клієнтами, вони все частіше вимагають максимальних знижок.

Індія очікує, що імпорт з Росії цього місяця становитиме лише 800 000 барелів на день, що значно менше, ніж у листопаді. Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію сирої нафти зі східних портів Росії за найбільшою знижкою цього року.

На тлі цього тиску, який може вплинути на хід війни, президент РФ Путін під час нещодавнього візиту до Індії вже визнав, що економічне зростання Росії сповільнюється.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія на початку 2026 року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти.