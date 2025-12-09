Російська нафта застрягає в морі: рекордні відвантаження не конвертуються в доходи

Росія різко прискорила завантаження сирої нафти на танкери, однак дедалі більші обсяги залишаються в морі через проблеми з розвантаженням і перенаправленням суден, що тисне на світові ціни та обмежує нафтові доходи країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними відстеження суден, протягом чотирьох тижнів до 7 грудня Москва відвантажувала в середньому 3,68 млн барелів на добу, що приблизно на 220 тис. барелів більше, ніж у попередній період.

За тиждень до 7 грудня 38 танкерів завантажили 29,65 млн барелів, а середньодобовий експорт зріс до 4,24 млн барелів — найвищого рівня з лютого 2022 року.

Водночас через повільне розвантаження та довші рейси надлишок російської нафти "на воді" зріс на 28% із кінця серпня, до максимуму за 2,5 року. Частина танкерів змінила маршрут з Індії на Китай або проводить більше часу в очікуванні розвантаження.

Ціновий тиск залишається відчутним. За даними Argus Media, сорти Urals та ESPO торгуються на найнижчих рівнях із початку війни. Знижка Urals до північноморського еталона сягнула $25,80 за барель, що більш ніж удвічі перевищує рівень до останніх санкцій США. Попри зростання обсягів експорту, середня вартість морських поставок за чотири тижні зросла лише на 1% — до $1,14 млрд на тиждень.

Потоки до Азії залишаються нестабільними. Поставки в напрямку Китаю скоротилися до 740 тис. барелів на добу, до Індії — до 880 тис. барелів, тоді як обсяг нафти на суднах без зазначеного кінцевого пункту призначення зріс до 1,84 млн барелів на добу. Все більше танкерів не вказують порт призначення до перетину Аравійського моря.

Очікується, що на початку наступного року імпорт російської нафти до Індії може впасти до мінімуму майже за чотири роки на тлі тиску США. Ситуацію ускладнюють удари України по російських НПЗ та експортній інфраструктурі, а також триваючі бойові дії.

Нагадаємо, в кінці листопада флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.