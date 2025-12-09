Нафта дешевшає на тлі мирних переговорів щодо України

Ціни на нафту у вівторок продовжили знижуватися після падіння на 2% попередньої сесії, оскільки ринки уважно стежать за мирними переговорами щодо припинення війни Росії в Україні та рішенням щодо процентної ставки в США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до $62,42 за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) впала до $58,75.

Вплив мирних переговорів та відновлення видобутку

За даними Reuters, ключовим фактором, що утримує ціни у вузькому діапазоні, є мирні переговори щодо припинення війни в Україні.

"Нафта залишається в вузькому торговому діапазоні, поки ми не отримаємо більш чітке уявлення про те, в якому напрямку рухатимуться мирні переговори. Якщо переговори проваляться, ми очікуємо зростання цін на нафту, а якщо буде досягнуто прогресу і з'явиться ймовірність відновлення постачання російської нафти на світовий енергетичний ринок, ціни, ймовірно, впадуть", — сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотер.

Тим часом країни "Великої сімки" та ЄС обговорюють заміну цінового обмеження на російську нафту повною забороною морських перевезень, щоб зменшити доходи Москви. Додатковий тиск на ціни чинить відновлення видобутку нафти на родовищі Західна Курна 2 в Іраку.

Очікування від ФРС

Інвестори також зосереджені на рішенні Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, яке буде оголошено в середу. Ринок оцінює ймовірність зниження ставки на чверть пункту в 87%.

Нижчі ставки традиційно підтримують попит на нафту через здешевлення запозичень, хоча вплив цього рішення на поточні ціни залишається предметом обережного аналізу.

Крім того, увага ринку прикута до майбутнього звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) від 11 грудня, в якому, за попередніми прогнозами, може бути зафіксовано рекордний профіцит на ринку нафти у 2026 році.

Якщо МЕА підтвердить ризик надлишку, ціна на WTI може протестувати зону підтримки $56,80 – $57,50 за барель.

Нагадаємо, 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60.

Додамо, що світові ціни на нафту залишаються відносно низькими. Тим часом ціни на бензин та дизель в Україні стабілізувались після стрімкого зростання у листопаді.