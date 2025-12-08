Нафта на двотижневому максимумі: ринок чекає рішення ФРС та стежить за геополітикою

У понеділок 8 грудня ціни на нафту торгувалися на двотижневому максимумі, оскільки інвестори очікують ймовірного зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США цього тижня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ринок розглядає цей крок як стимул для економічного зростання та, відповідно, для зростання попиту на енергоносії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,22% до $63,89 за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 0,25% до $60,23. Обидва контракти закрили п'ятницю на найвищих рівнях з 18 листопада.

Згідно з даними LSEG, ринки враховують 84% ймовірності зниження ставки на чверть пункту на засіданні ФРС у вівторок та середу.

Геополітичні ризики та обмеження поставок

На фоні економічних очікувань, інвестори продовжують відстежувати геополітичні ризики, що загрожують постачанню нафти, особливо з Росії та Венесуели.

Водночас країни "Великої сімки" та Європейський Союз обговорюють заміну цінового обмеження на експорт російської нафти повною забороною морських перевезень, що може ще більше обмежити постачання від другого за величиною світового виробника.

США також посилили тиск на Венесуелу, включаючи удари по суднах, які нібито займалися контрабандою.

Прогнози та вплив санкцій

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар зазначив, що припинення вогню в Україні є основним чинником для зниження цін на нафту, тоді як подальше пошкодження російської нафтової інфраструктури, навпаки, може призвести до значного зростання цін.

Експерт прогнозує, що побоювання щодо надлишку пропозиції зрештою справдяться, оскільки потоки російської нафти, попри санкції, продовжують обходити обмеження. Це може спонукати ф'ючерси поступово рухатися до $60 за барель до 2026 року.

Нагадаємо, 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60.