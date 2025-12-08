Держдеп США оприлюднив, скільки європейські країни витратили на підтримку України з одночасними закупівлями російських нафти та газу

Більшість країн Європи з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну набагато більше заплатили РФ за нафту та газ, ніж надавали допомогу Україні.

Як пише Delo.ua, відповідні дані опублікував в Х заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Я знав, що багато хто із цих країн пов'язав свою енергетичну долю з Росією, але я не мав уявлення про масштаби цього чи про те, наскільки (сукупно) це затьмарювало їхню допомогу Україні", – написав він.

Які суми віддали країни Європи РФ

Ландау оприлюднив діаграму, яку йому надали в Держдепі.

У представлених графіках:

сині — кошти, що пішли до Росії;

помаранчеві — обсяги допомоги Україні.

Згідно з даними Держдепу США, ЄС надав Україні допомоги на $49 млрд (із лютого 2022 року до січня 2025 року, коли Дональд Трамп повернувся в Білий дім).

Лише у п'яти із 24 країн Європи фінансова допомога Україні (гранти й кредити) перевищила сплату РФ за нафту й газ: Великобританії, Данії, Швеції, Норвегії, Швейцарії.

Найбільший європейський донор України – Німеччина (приблизно $17,5 млрд) – купила російських нафти й газу на суму майже $20 млрд.

Великобританія, яка посіла другу сходинку, сплатила РФ за вуглеводні приблизно $3,5 млрд, а Україні надала допомоги орієнтовно на $15 млрд.

У Нідерландів, які є четвертими у списку щодо допомоги Києву з орієнтовно $8,5 млрд, імпорт вуглеводнів із РФ сягнув майже $25 млрд.

У Франції (п'ята у списку) це співвідношення становить приблизно $6 млрд проти більше ніж $20 млрд.

У Польщі (сьома у списку) – $5,5 млрд проти $12 млрд, а в Італії – приблизно $3 млрд проти орієнтовно $27,5 млрд (другий показник щодо імпорту з рф).

▪️Абсолютним рекордсменом стала Туреччина, у якої закупівлі російських нафти й газу становлять приблизно $32 млрд при мінімальній допомозі Україні.

Угорщина за ще менших обсягів допомоги Києву передала РФза нафту й газ приблизно $22 млрд, а Словаччина – орієнтовно $18 млрд (підтримка України – приблизно $1,5 млрд).

За оцінкою Держдепу США, нафтогазові платежі РФ уже перевищують допомогу Україні навіть у Литві й Латвії.

Зауважимо, лише на початку грудня представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.