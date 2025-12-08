Запланована подія 2

Госдеп США обнародовал, сколько европейские страны потратили на поддержку Украины с одновременными закупками российских нефти и газа

нефть
Госдеп США составил список стран Европы, которые помогали Украине и покупали энергоносители у РФ. / Depositphotos

Большинство стран Европы с начала полномасштабного вторжения России в Украину намного больше заплатили РФ за нефть и газ, чем оказывали помощь Украине.

Как пишет Delo.ua, соответствующие данные опубликовал в Х заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Я знал, что многие из этих стран связали свою энергетическую судьбу с Россией, но я не имел представления о масштабах этого или о том, насколько (совокупно) это омрачало их помощь Украине", – написал он.

Какие суммы отдали страны Европы РФ

Ландау обнародовал диаграмму, которую ему предоставили в Госдепе.

В представленных графиках:

  • синие — средства, ушедшие в Россию;
  • оранжевые – объемы помощи Украине.
Фото 2 — Госдеп США обнародовал, сколько европейские страны потратили на поддержку Украины с одновременными закупками российских нефти и газа
Фото: x.com/DeputySecState

Согласно данным Госдепа США, ЕС предоставил Украине помощь на $49 млрд (с февраля 2022 года по январь 2025 года, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом).

Только в пяти из 24 стран Европы финансовая помощь Украине (гранты и кредиты) превысила уплату РФ за нефть и газ: Великобританию, Данию, Швецию, Норвегию, Швейцарию.

Крупнейший европейский донор Украины – Германия (примерно $17,5 млрд) – купила российские нефти и газа на сумму почти $20 млрд .

Великобритания, занявшая второе место, уплатила РФ за углеводороды примерно $3,5 млрд, а Украине оказала помощь ориентировочно на $15 млрд.

У Нидерландов, которые являются четвертыми в списке помощи Киеву с ориентировочно $8,5 млрд, импорт углеводородов из РФ достиг почти $25 млрд.

Во Франции (пятая в списке) это соотношение составляет примерно $6 млрд против более $20 млрд.

В Польше (седьмая в списке) – $5,5 млрд против $12 млрд, а в Италии – примерно $3 млрд против ориентировочно $27,5 млрд (второй показатель по импорту из России).

▪ Абсолютным рекордсменом стала Турция, у которой закупки российских нефти и газа составляют примерно $32 млрд при минимальной помощи Украине.

Венгрия при еще меньших объемах помощи Киеву передала РФ за нефть и газ примерно $22 млрд, а Словакия – ориентировочно $18 млрд (поддержка Украины – примерно $1,5 млрд).

По оценке Госдепа США нефтегазовые платежи РФ уже превышают помощь Украине даже в Литве и Латвии.

Заметим, только в начале декабря представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа к 2027 году.

Автор:
Светлана Манько