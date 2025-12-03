Европейский Союз достиг договоренности о полном запрете на импорт российского газа

Представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа к 2027 году

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Совет Европейского союза.

Поэтапно к 2027 году

Отмечается, что предварительная договоренность должна быть официально одобрена Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего разработанный регламент будет окончательно принят.

Он предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного газа и трубопроводного газа.

Импорт полностью будет прекращен до 30 сентября 2027 года. Закупки газа, производимые без предварительных контрактов, прекратят до июня 2026 года.

Поставка сжиженного газа по долгосрочным контрактам должна завершиться 1 января 2027 года, поставка газа по трубопроводам – 30 сентября 2027 года.

Эти меры будут способствовать созданию устойчивого и энергетически независимого рынка ЕС, одновременно сохраняя безопасность поставок.

Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Какие-либо изменения будут разрешены только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы поставок.

Регламент требует, чтобы все государства-члены представили национальные планы диверсификации, в которых должны быть описаны меры по замещению российского газа и возможные трудности. Цель – полностью прекратить импорт газа из России в установленные сроки.

Регламент также предусматривает штрафы за нарушение правил и возможность приостановления запрета в случае чрезвычайной угрозы энергетической безопасности отдельных государств.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

В июне 2025 г. Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.