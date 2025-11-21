Цены на европейский газ упали до 18-месячного минимума: какая причина

Фьючерсы на европейский природный газ упали до 18-месячного минимума, поскольку краткосрочные прогнозы погоды стали более мягкими, а участники рынка учитывают перспективы мирного соглашения в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Цены на природный газ в Европе

Фьючерсы на голландский газовый бенчмарк упали на 2,6%, до 30,36 евро за мегаватт-час достигнув самого низкого уровня с мая 2024 года. Такое снижение явилось следствием смягчения краткосрочных погодных условий в северо-западной и центральной Европе, что уменьшает спрос на отопление, а также стабильных потоков газа на рынке.

Дополнительным фактором стало усиленное наблюдение трейдеров за перспективами мирного соглашения между Украиной и Россией. Хотя соглашение остается очень неопределенным, его реализация может смягчить санкции и повлиять на поставки российского газа в Европу. Сегодня Россия обеспечивает лишь около 10% импорта газа в ЕС, однако дополнительный экспорт энергоресурсов может сказаться на мировых ценах.

Несмотря на меньшие запасы газа в хранилищах Европы, трейдеры считают, что глобальные потоки сжиженного газа позволят континенту пройти зиму без значительных перебоев. Однако рынок остается хрупким: любые резкие изменения спроса или поставок могут повлечь за собой колебания цен.

Какие цены на газ в Украине?

В октябре 2025 года цена на природный газ, добываемый в Украине, выросла до 19 987 грн за тысячу кубометров. Это на 1,7% больше, чем в сентябре, когда цена составила 19644 грн за тысячу кубометров.

Цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Более 98% бытовых потребителей газа (более 12 млн домохозяйств) пользуются тарифом 7,96 грн/кубометр от "Нефтегаз Украины". Эта цена зафиксирована по 30 апреля 2026 года включительно.

Как сообщала министерша энергетики Светлана Гринчук, на начало отопительного сезона Украина должна была накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.