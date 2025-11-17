Запланована подія 2

Фактична ціна українського газу у жовтні зросла на 38,7% за рік

газ, труби
Фактична ціна українського газу зросла до 19 987 грн у жовтні / Shutterstock

У жовтні 2025 року ціна на природний газ, видобутий в Україні, виросла до 19 987 грн за тисячу кубометрів. Це на 1,7% більше, ніж у вересні, коли ціна становила 19 644 грн за тисячу кубометрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Водночас фактична ціна реалізації українського газу виросла на 38,7% порівняно з жовтнем 2024 року, коли газ коштував 14 405 грн.  

Ціна реалізації українського газу була визначена як середнє арифметичне значення наступних величин за період з першого по останній день  вересня 2025 року (для визначення ціни на жовтень 2025 року):

  • Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У вересні 2025 року (для жовтня 2025 року) договори не укладалися.
  • Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У вересні 2025 року (для жовтня 2025 року) договори не укладалися.
  • Середня арифметична ціна природного газу розрахована як середнє арифметичне двох показників: 20 118 грн за 1 тис. м3 — згідно з даними звіту Argus European Natural Gas за серпень 2025 року;  19 855 грн за 1 тис. м3 — згідно з даними звіту ICIS European Spot Gas Market за вересень 2025 року.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Понад 98% побутових споживачів газу (понад 12 млн домогосподарств) користуються тарифом 7,96 грн/кубометр від "Нафтогаз України". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року включно.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна була накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мали становити імпортні обсяги.

Автор:
Тетяна Бесараб