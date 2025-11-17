Фактическая цена украинского газа в октябре выросла на 38,7% за год

В октябре 2025 цена на природный газ, добытый в Украине, выросла до 19 987 грн за тысячу кубометров. Это на 1,7% больше, чем в сентябре, когда цена составила 19644 грн за тысячу кубометров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В то же время, фактическая цена реализации украинского газа выросла на 38,7% по сравнению с октябрем 2024 года, когда газ стоил 14 405 грн.

Цена реализации украинского газа была определена как среднее арифметическое значение следующих величин за период с первого по последний день сентября 2025 (для определения цены на октябрь 2025):

Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нефтегаз Украины". В сентябре 2025 г. (для октября 2025 г.) договоры не заключались.

Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В сентябре 2025 г. (для октября 2025 г.) договоры не заключались.

Средняя арифметическая цена природного газа рассчитана как среднее арифметическое двух показателей: 20 118 грн. за 1 тыс. м 3 - согласно данным отчета Argus European Natural Gas за август 2025 года; 19 855 грн за 1 тыс. м 3 – согласно данным отчета ICIS European Spot Gas Market за сентябрь 2025 года.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Более 98% бытовых потребителей газа (более 12 млн домохозяйств) пользуются тарифом 7,96 грн/кубометр от "Нефтегаз Украины". Эта цена зафиксирована по 30 апреля 2026 года включительно.

Как сообщала министр энергетики Светлана Гринчук, на начало отопительного сезона Украина должна была накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.