Ціни на європейський газ впали до 18-місячного мінімуму: яка причина

Ф'ючерси на європейський природний газ впали до 18-місячного мінімуму, оскільки короткострокові прогнози погоди стали м'якшими, а учасники ринку враховують перспективи мирної угоди в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Ціни на природний газ у Європі

Ф'ючерси на голландський газовий бенчмарк впали на 2,6%, до 30,36 євро за мегават-годину досягнувши найнижчого рівня з травня 2024 року. Таке зниження стало наслідком пом’якшення короткострокових погодних умов у північно-західній та центральній Європі, що зменшує попит на опалення, а також стабільних потоків газу на ринку.

Додатковим фактором стало посилене стеження трейдерів за перспективами мирної угоди між Україною та Росією. Хоча угода наразі залишається дуже невизначеною, її реалізація може пом’якшити санкції та вплинути на постачання російського газу до Європи. На сьогодні Росія забезпечує лише близько 10% імпорту газу до ЄС, проте додатковий експорт енергоресурсів може позначитися на світових цінах.

Попри менші запаси газу у сховищах Європи, трейдери вважають, що глобальні потоки зрідженого природного газу дозволять континенту пройти зиму без значних перебоїв. Однак ринок залишається крихким: будь-які різкі зміни попиту чи поставок можуть спричинити коливання цін.

Які ціни на газ в Україні?

У жовтні 2025 року ціна на природний газ, видобутий в Україні, виросла до 19 987 грн за тисячу кубометрів. Це на 1,7% більше, ніж у вересні, коли ціна становила 19 644 грн за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Понад 98% побутових споживачів газу (понад 12 млн домогосподарств) користуються тарифом 7,96 грн/кубометр від "Нафтогаз України". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року включно.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна була накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мали становити імпортні обсяги.