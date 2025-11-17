Нафта дешевшає після відновлення роботи російського порту

Світові ціни на нафту 17 листопада пішли вниз, нівелювавши зростання минулого тижня. Падіння котирувань спричинило відновлення завантаження в російському експортному хабі “Новоросійськ”, де після української атаки робота була призупинена на два дні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту марки Brent у понеділок знизилися на 53 центи, або 0,82%, до 63,86 долара за барель. Контракти на американську WTI торгувалися на рівні 59,53 долара за барель, що на 56 центів, або 0,93%, нижче показника п’ятниці.

Напередодні обидва бенчмарки демонстрували зростання більш ніж на 2%, завершивши тиждень у "плюсі" після призупинення експорту в Новоросійську та на сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму — вузлах, через які проходить орієнтовно 2% світових поставок нафти.

Інвестори про ризики

У суботу українські сили повідомили про атаку на Рязанський НПЗ, а вже наступного дня Генеральний штаб заявив про удар по Новокуйбишевському заводу в Самарській області.

Аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава зазначає, що інвестори намагаються оцінити довгостроковий вплив цих ударів на експорт російської нафти, водночас фіксуючи прибутки після нещодавнього зростання котирувань. За його словами, відчуття профіциту пропозиції через збільшення видобутку ОПЕК+ зберігається, а ціна WTI, ймовірно, утримуватиметься поблизу 60 доларів за барель.

Учасники ринку також стежать за дією американських санкцій, які з 21 листопада забороняють угоди з "Лукойлом" і "Роснефтью". Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над законодавством про санкції проти будь-якої країни, яка продовжує бізнес із Росією, і до переліку може бути додано Іран.

Тим часом ОПЕК+ цього місяця погодила підвищення видобутку ще на 137 тис. барелів на добу в грудні, після аналогічних кроків у жовтні та листопаді, та запланувала паузу на початку наступного року.

У звіті ING прогнозує профіцит світового ринку нафти щонайменше до 2026 року, але попереджає про зростання ризиків для поставок через активізацію українських атак та інцидент із захопленням іранськими силами танкера в Оманській затоці.

За останнім звітним тижнем спекулянти збільшили чисті довгі позиції в ICE Brent, головно через закриття "шортів", оскільки частина трейдерів уникає коротких ставок на тлі невизначеності, пов’язаної з санкціями та ризиками для поставок.

Реакція українського ринку

Попри коливання на зовнішніх ринках, на українському паливному ринку основний вплив нині мають американські санкції проти "Лукойлу" та "Роснефті".

Як зазначають опитані Delo.ua експерти, ажіотаж у країнах ЄС може й надалі штовхати вгору ціни на дизель, тоді як бензин, за їхніми оцінками, залишатиметься відносно стабільним. Водночас газ також має невеликий потенціал до подорожчання через зростання попиту.