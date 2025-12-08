Нефть на двухнедельном максимуме: рынок ждет решения ФРС и следит за геополитикой

В понедельник, 8 декабря, цены на нефть торговались на двухнедельном максимуме, поскольку инвесторы ожидают вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Рынок рассматривает этот шаг как стимул для экономического роста и соответственно для роста спроса на энергоносители.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,22% до $63,89 за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 0,25% до $60,23. Оба контракта закрыли пятницу на самых высоких уровнях с 18 ноября.

Согласно данным LSEG, рынки учитывают 84% вероятности понижения ставки на четверть пункта на заседании ФРС во вторник и среду.

Геополитические риски и ограничения поставок

На фоне экономических ожиданий инвесторы продолжают отслеживать геополитические риски, угрожающие поставкам нефти, особенно из России и Венесуэлы.

В то же время страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают замену ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом морских перевозок, что может еще больше ограничить поставки от второго по величине мирового производителя.

США также усилили давление на Венесуэлу, включая удары по суднам, которые якобы занимались контрабандой.

Прогнозы и влияние санкций

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отметил, что прекращение огня в Украине является основным фактором для снижения цен на нефть, тогда как дальнейшее повреждение российской нефтяной инфраструктуры, наоборот, может привести к значительному росту цен.

Эксперт прогнозирует, что опасения по поводу излишка предложения в конечном итоге оправдаются, поскольку потоки российской нефти, несмотря на санкции, продолжают обходить ограничения. Это может побудить фьючерсы постепенно двигаться до $60 за баррель до 2026 года.

Напомним, 3 сентября заработал новый " потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60.