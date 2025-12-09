Запланована подія 2

Нефть дешевеет на фоне мирных переговоров по Украине

Цены на нефть во вторник продолжили снижаться после падения на 2% предыдущей сессии, поскольку рынки внимательно следят за мирными переговорами по прекращению войны России в Украине и решением по процентной ставке в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до $62,42 за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) упала до $58,75.

Влияние мирных переговоров и возобновление добычи

По данным Reuters, ключевым фактором, удерживающим цены в узком диапазоне, являются мирные переговоры по прекращению войны в Украине.

"Нефть остается в узком торговом диапазоне, пока мы не получим более четкое представление о том, в каком направлении будут двигаться мирные переговоры. Если переговоры провалятся, мы ожидаем роста цен на нефть, а если будет достигнут прогресс и появится вероятность возобновления поставок российской нефти на мировой энергетический рынок. KCM Trade Тим Уотер.

Между тем, страны "Большой семерки" и ЕС обсуждают замену ценового ограничения на российскую нефть полным запретом морских перевозок, чтобы уменьшить доходы Москвы. Дополнительное давление на цены оказывает возобновление добычи нефти на месторождении Западная Курна 2 в Ираке.

Ожидание от ФРС

Инвесторы также сосредоточены на решении Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Рынок оценивает вероятность понижения ставки на четверть пункта в 87%.

Более низкие ставки традиционно поддерживают спрос на нефть из-за удешевления заимствований, хотя влияние этого решения на текущие цены остается предметом осторожного анализа.

Кроме того, внимание рынка приковано к предстоящему отчету Международного энергетического агентства (МЭА) от 11 декабря, в котором, по предварительным прогнозам, может быть зафиксирован рекордный профицит на рынке нефти в 2026 году.

Если МЭА подтвердит риск избытка, цена на WTI может протестировать зону поддержки $56,80 – $57,50 за баррель.

Напомним, 3 сентября заработал новый " потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60.

Добавим, что мировые цены на нефть остаются относительно низкими. Тем временем , цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались после стремительного роста в ноябре.

Автор:
Татьяна Бессараб