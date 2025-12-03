Запланована подія 2

Мировой морской экспорт нефти сократился на 850 тысяч баррелей в день – Bloomberg

нефтяные танкеры
Морской экспорт нефти в ноябре достиг минимума / Depositphotos

Общий объем поставок нефти морским транспортом в ноябре 2025 года резко сократился.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

По данным отслеживания танкеров, общий объем поставок уменьшился на 850 тысяч баррелей в день и достиг примерно 41,4 миллиона баррелей в день.

Основными причинами стали значительное падение экспорта из российских портов в Черном море и сокращение поставок из портов США в Мексиканском заливе.

Удары по Новороссийску

Ключевым фактором падения экспорта в Черноморском регионе явилось усиление атак на российскую нефтяную инфраструктуру. В ноябре атаки украинских дронов на два нефтяных порта в Новороссийске привели к серьезным перебоям в работе.

В конце месяца атаки повлекли за собой серьезные повреждения причала терминала КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), который преимущественно обрабатывает нефть из Казахстана. Суммарно оба объекта претерпели сокращение добычи на 343 тысячи баррелей в день.

Из-за повреждений и перебоев, загрузка некоторых ноябрьских грузов была перенесена на декабрь.

Глобальные изменения поставок

  • Утечка нефти из Мексиканского залива США уменьшается на 620 000 баррелей в день.
  • Ирак сократился на 162 000 баррелей в день.
  • ОАЭ, Венесуэла и Кувейт выросли более чем на 100 000 баррелей в день.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует   росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Автор:
Татьяна Бессараб