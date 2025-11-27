Аналитики не ожидают, что мирный план Трампа скоро вернет российскую нефть на мировые рынки

Нефтяные трейдеры и аналитики не спешат делать ставки на то, что мирный план для Украины, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом, приведет к значительным и немедленным изменениям в поставках российской нефти на мировые рынки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Опрошенные Bloomberg специалисты преимущественно не ожидают скорой сделки, или же прогнозируют, что даже в случае ее заключения понадобится время, чтобы увеличить поток российских баррелей.

Почему рынок не обвалился

Скептическое отношение рынка объясняет, почему цены на нефть не рухнули после заявлений о возможном возврате российских баррелей. В частности, фьючерсы на Brent торгуются чуть выше $60, что выше уровня санкций против ключевых производителей, таких как "Роснефть" и "Лукойл".

Трейдеры называют две основные причины для осторожности: сложности с отменой санкций против России и вероятное постоянное нежелание европейских покупателей возобновлять сотрудничество.

"Если мы начнем отменять эти санкции, потому что Трамп думает, что достигает соглашения, это действительно изменит рынок. Но пока рынок ждет реальных доказательств", – заявила в интервью Bloomberg Надя Мартин Вигген, директор Svelland Capital.

Смена маршрутов и атаки на НПЗ

С начала полномасштабного вторжения находящиеся под санкциями российские баррели были перенаправлены в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Грузы сырой нефти, ранее плававшие всего несколько дней через Балтийское море, теперь неделями направляются к новым покупателям.

Кроме того, поставки, особенно топлива, такие как дизельное, сократились из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти факторы удерживают цены на нефть в относительно узком диапазоне с начала октября.

Аналитики отмечают, что мирное соглашение все же может повлиять на цены. Она может успокоить некоторых покупателей, опасающихся санкций за сотрудничество с Россией, а также приведет к прекращению атак Украины на вражеские НПЗ, что ограничит экспорт топлива из Москвы.

Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что хотя сделка не ожидается, она потенциально может снизить цену на нефть на $5 за баррель.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.

В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.